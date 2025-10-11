Moteris išbandė Meghan Markle mitybos planą: verdiktas nustebino

Prieš tapdama princo Harry žmona ir įgavusi karališką statusą, Meghan vedė gyvenimo būdo tinklaraštį „The Tig“. Ten ji dažnai dalindavosi savo receptais, o per aktorės karjerą yra pasirodžiusi įvairiose televizijos laidose, kur pristatė savo kulinarinius atradimus. Nors „The Tig“ tinklaraštis jau ištrintas, ištikimi gerbėjai išsaugojo daugybę receptų, tarp kurių ir keletą Meghan mėgstamų patiekalų, skelbė getsurrey.co.uk.
Meghan Markle mityba
M. Markle rytais kavą geria be kofeino. Ji dieną pradeda nuo karšto vandens su citrina. Jos mitybos planą išbandžiusi moteris teigė, kad kavos neatsisakė, nes ją mėgsta gerti dar nuo mokyklos laikų, tačiau sužavėjo keli pusryčių ingredientai.
„Maisto atžvilgiu sėkmė lydėjo labiau – pradėjau nuo acai dubenėlio pagal Meghan receptą, kuris buvo puikus savaitės startas. Taip pat pirmą kartą ragavau bičių žiedadulkes, kurios, nors ir brangios, buvo skanus priedas. Vėliau pakeičiau acai dubenėlį avižomis su bananais ir agavų sirupu, kaip Meghan mėgsta. Nors tai nebuvo mano mėgstamiausias variantas, pakeitus bananus mėlynėmis ir obuoliais, pusryčiai tapo mielesni mano skoniui“, – rašė moteris.
Pietums Meghan dažnai renkasi avokadą, kopūstus (kale).
„Aš išbandžiau keptą kiaušinį su avokadu, kuris buvo labai skanus ir įsirašė į mano mėgstamiausių patiekalų sąrašą. Taip pat valgiau avokadų skrebutį su aitriųjų paprikų dribsniais – Meghan dažnai naudoja šį prieskonį. Trečias pietų variantas buvo pagardintos daržovės su bolivine balanda, patiekalas, kurį Meghan mėgo „Suits“ filmavimo laikais. Nors jis buvo skanus, man asmeniškai labiau patinka kuskusas, tad galvojau, kad su kuskusu būtų dar skaniau“, – įžvalgomis dalijosi ji.
Užkandžiams Meghan renkasi sveikus variantus – obuolių griežinėlius su žemės riešutų sviestu bei kopūstų traškučius.
„Aš pasigaminau kopūstų traškučius ir patiekiau juos su avokadų padažu iš receptų knygos, kuriai Meghan parašė įžangą. Ši kombinacija buvo tikras atradimas. Taip pat išbandžiau humusą, kurį Meghan mėgsta valgyti su trapučiais. Užkandžiai patiko, tad obuolių griežinėliai su žemės riešutų sviestu tapo mano mėgstamu popietės užkandžiu“, – atskleidė moteris.
Vienas iš Meghan mitybos ypatumų – žaliųjų sulčių gėrimas vietoje popietinės kavos: „Bandžiau tai keletą kartų, tačiau sulčių skonis man pasirodė blankus ir neįspūdingas.“
„Kalbant apie vakarienes, per savaitę ragavau įvairių patiekalų: aštrų brokolių ir kanapių sėklų troškinį, cukinijų makaronus, saldžiųjų bulvių ir baltųjų pupelių sriubą, kuri tapo mano mėgstamiausia savaitės vakariene.
Meghan taip pat labai mėgsta takus, tad išbandžiau jos veganišką tako receptą. Nors takai buvo geras pasirinkimas, veganiškas variantas man pasirodė blankus ir nesužavėjo. Blogiausiai sekėsi moliūgų sriuba, kuri buvo per sūri. Savaitgalį pasilepinau daržovių suši, kuris yra dar vienas Meghan favoritas, o sekmadienį – bulvytėmis fri, kurias Kunigaikštienė vadina savo „kaltu malonumu.
Apibendrinant, prie Meghan mitybos įpročių buvo gana paprasta priprasti, o savaitė su daugiau sriubų nei įprasta padėjo jaustis sočiai ir sveikiau. Nors nemanau, kad galėčiau ilgai laikytis jos mitybos plano, į savo savaitinius valgiaraščius ketinu įtraukti keletą jos mėgstamų patiekalų, kai kuriuos šiek tiek pritaikydama pagal savo skonį, bet išlaikydama pagrindinius ingredientus“, – toliau pasakojo ji.
