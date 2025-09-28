Išplito Meghan Markle nuotrauka: ji nenorėjo, kad pasaulis pamatytų šį kadrą

Prieštaringai vertinama nuotrauka, kurioje kunigaikštienė užfiksuota buvo paviešinta jos artimųjų prieš dvejus metus, skelbė mirror.co.uk.
Paviešintas kadras
Nuotraukoje Meghan vilkėjo baltą, gilia iškirpte palaidinę, į kurią buvo įkištas servetėlės kampas. Jos plaukai surišti į laisvą kuodą.
Šią nuotrauką platformoje „X“ pasidalino žurnalistas Taylor Auerbach, teigdamas, kad tai – atvaizdas, kurio Meghan „niekada nenorėjo, kad pasaulis pamatytų“. Tačiau po paviešinimo T. Auerbachas pašalino savo įrašus su šia nuotrauka.
Interviu metu su „7NEWS Australia“ taip pat buvo parodyta daugiau retų Meghan nuotraukų iš jos jaunystės. Aptartos temos apėmė jos santykius su princu Harry ir spėliones apie tai, kur jos gyvenimas būtų pasisukęs „be tėčio“.
Jos sesuo Samantha anonso metu išsakė tiesmuką nuomonę: „Jei ne tėtis, ji vis dar būtų padavėja.“ Ji taip pat atvirai pasisakė apie Meghan santuoką su Harry, teigdama: „Jie vienas kitam yra nesveiki. Tai – toksiški santykiai.“
Kunigaikštienės santykiai su atskirtu tėvu ir giminaičiais nuo vestuvių su princu Harry buvo sudėtingi, tačiau Meghan iki šiol tylėjo dėl jų kaltinimų.
Ankstesniame interviu su Drew Barrymore ji kalbėjo apie savo santuoką: „Gyvenimas pilnas siurprizų. Nesitikėjau susitikti H ir kad tai bus mūsų meilės istorija.“
Meghan pridūrė, kad ištekėjo už „juokingiausio, saldžiausio, žaviausio vyro“, ir sakė: „Turiu omeny, jis yra viskas, ką jūs apibūdinat, ir jis nuostabus tėvas. Tad aš dėkoju likimui, kad jis yra mano. Taip pat turiu partnerį, kuris mane labai palaiko.“
Ji taip pat kalbėjo apie jų įsipareigojimą vienas kitam ir santykius, paaiškindama: „Manau, kad turime tokį ryšį, nes esame labai įsipareigoję elgtis vienas su kitu taip pat, kaip ir prieš tai, kai ant piršto nebuvo žiedo, kai santykiai dar nebuvo įtvirtinti, kai tik susipažinome ir galėjome matyti visą tą gerumą ir džiaugsmą to drugelio periodo. Manau, būtent tai ir palaiko mūsų santykius gyvus.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!