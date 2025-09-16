Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle žengė netikėtą žingsnį: viskas įvyko po atviro Harry interviu

2025-09-16 20:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 20:03

Meghan Markle sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio švęsdama princo Harry 41-ąjį gimtadienį su flirtuojančia žinute socialiniuose tinkluose.

Meghan Markle ir Harry (nuotr. SCANPIX)

Meghan Markle sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio švęsdama princo Harry 41-ąjį gimtadienį su flirtuojančia žinute socialiniuose tinkluose.

Pirmadienį ji „Instagram“ paskyroje paskelbė seną vyro nuotrauką iš laikų prieš jų susitikimą.

Meghan Markle įrašas

Žurnalas „People“ pranešė, kad nuotrauka buvo daryta Harry 31-ąjį gimtadienį, kai jis lankėsi „Goodwood“ oro uoste, pažymint 75-ąsias Britanijos mūšio metines.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įraše ji rašė: „Oi, labas, gimtadienio berniuk.“

Nuo tada, kai Meghan sausį įkūrė savo socialinių tinklų paskyrą, ji dažnai dalijasi akimirkomis iš jų santuokos.

44 metų buvusi aktorė birželį, Tėvo dienos proga, pagyrė Harry, pavadindama jį „geriausiu“ tėčiu ir jų dviejų vaikų „mėgstamiausiu vyru“.

Keturis mėnesius anksčiau, Valentino dieną, Markle pasidalijo vieša nuotrauka, kurioje bučiavo savo partnerį ir rašė: „Mano mylimasis, aš visada valgysiu su tavimi mėsainius ir žuvį su bulvytėmis. Ačiū tau, kad esi.“

Tačiau, pasak žurnalisto Robo Shuterio, šis gimtadienio įrašas buvo ne tik meilės ženklas – Meghan Markle panaudojo jį kaip gudrų būdą nukreipti dėmesį nuo princo Harry naujo interviu „The Guardian“, kuris sukėlė karališkosios šeimos nepasitenkinimą.

Šaltinis paminėjo, kad M. Markle buvo „protinga“, nes žinojo, jog „Harry komentarai sukėlė audrą.“

Jie mano, kad jos gimtadienio žinutė „nebuvo vien apie meilę“, o buvo mėginimas „pakeisti naratyvą“ ir vėl nukreipti „dėmesį į jų santuoką“, o ne į jo „konfliktą su karališkąja šeima“.

Atrodo, Meghan taip pat bandė „nukreipti dėmesį“ nuo Harry interviu, kuris paskelbtas vos kelias dienas po jo susitikimo su karaliumi Karoliu lll Jungtinėje Karalystėje.

„The Guardian“ paskelbė pokalbį su Harry, kuris, kaip pranešama, nepatiko karališkajai šeimai. Tačiau Markle, šaltinio teigimu, įsikišo ir padėjo jam sukurti „rūko uždangą gimtadienio žinute.“

Princas Harry ir jo žmona, Sasekso hercogienė, 2020 metais atsisakė oficialių karališkųjų pareigų, o kitais metais viešai kalbėjo apie sunkumus šeimos santykiuose JAV pokalbių laidos vedėjai Oprah Winfrey.

Kalbėdamas su „The Guardian“ per kelionę į Kijevą, Ukrainą, jis sakė: „Aš netikiu, kad viešai skalbiau savo nešvarius skalbinius. Tai buvo sunkus pranešimas, bet aš jį pateikiau geriausiu įmanomu būdu. Mano sąžinė švari.“

Jo komentarai pasirodė vos kelias dienas po trumpo susitikimo su tėvu, karaliumi Karoliu lll, kuris įvyko po daugiau nei metų.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

