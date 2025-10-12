Išgirdęs Harry ir Meghan Markle žinią, princas Williamas ištarė 3 žodžius: nustebino visą šeimą

Tačiau tą pačią dieną įvyko ir dar vienas reikšmingas momentas, apie kurį kalbėta visame pasaulyje.
Sasekso hercogas princas Harry ir jo žmona Meghan Markle vestuvių priėmimo metu pasidalijo slapta naujiena – jie laukiasi pirmojo vaiko.
Kaip Harry rašo savo autobiografijoje „Spare“: „Mes buvome dideliame kambaryje, ant sienų kabėjo šarvai. Keistas kambarys, keista akimirka.“
Harry prisiminė, kad pranešęs šią žinią broliui princui Williamui, šis tik nusišypsojo ir tarė tris žodžius: „Turime pasakyti Kate.“
Velso princesė Kate Middleton, išgirdusi džiugią naujieną, reagavo šiltai ir su džiaugsmu. Harry rašė: „Ji taip pat plačiai nusišypsojo ir nuoširdžiai pasveikino. Jie abu sureagavo būtent taip, kaip tikėjausi – kaip norėjau.“
Vėliau tą pačią dieną Harry ir Meghan pasidalijo naujiena ir su karaliumi Karoliu lll.
Pasak Harry, monarchas buvo labai laimingas sužinojęs, kad netrukus taps seneliu dar kartą: „Visai prieš nuotakos ir jaunikio priėmimą mes užėjome pas tėtį į jo kabinetą. Jis buvo sužavėtas sužinojęs, kad taps seneliu jau ketvirtą kartą – jo plati šypsena mane sušildė.“
Praėjus šešiems mėnesiams po šių įvykių, 2019 m. gegužės 6 d., Meghan pagimdė princą Archį Portlando ligoninėje Londone.
Harry savo memuaruose prisipažino, kad prieš pirmojo vaiko gimimą jautėsi labai nervingas, tačiau akimirka, kai laikė sūnų ant rankų, tapo viena svarbiausių jo gyvenime.
Nuo to laiko Sasekso hercogų šeima išsiplėtė – 2021 m. birželio 4 d. Kalifornijoje, Santa Barbaros „Cottage“ ligoninėje, gimė jų dukra princesė Lilibet. Tai įvyko praėjus metams po to, kai Harry ir Meghan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė gyventi į JAV.
