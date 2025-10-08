Masiškai plinta vaizdo įrašas su gėdingu Meghan Markle poelgiu: nesupranta, kaip taip galima

Nors Meghan tai buvo pirmasis rimtas bandymas įsitvirtinti aukštosios mados pasaulyje, jos kelionė į Paryžių buvo kupina nepatogių momentų, rašoma dailymail.co.uk.
Juokėsi iš modelio
Didžiausią dėmesį patraukė naujas vaizdo įrašas, kai Meghan buvo matoma sėdinti pirmoje eilėje šalia savo draugo, „Soho House“ kūrybinio direktoriaus Marcuso Andersono.
Kai ant podiumo modelis netikėtai suklupo, Meghan nusijuokė ir atsisuko į Marcusą, kuris išliko rimtas.
Kai šis niekaip nesureagavo, Meghan vėl nusigręžė ir stengėsi išlaikyti neutralią veido išraišką. Jos atstovas vėliau pareiškė, kad ji nesijuokė iš modelio, o tik reagavo į aplinkos triukšmą.
Vis dėlto kai kurie žiūrovai ir karališkosios šeimos gerbėjai teigė, kad Meghan buvo „vienintelė juokusi“, kai visa salė išliko tyli.
„GB News“ laidoje „Mail on Sunday“ vyriausioji redaktorė Charlotte Griffiths sakė: „Jei atvirai, ji atrodė šiek tiek ne savo vietoje Paryžiuje. Atrodė nervinga. Kai modelis užkliuvo, ji prapliupo juoktis, o tada bandė tai nuslėpti.“
Nepaisant to, nėra patvirtinta, kad modelis iš tikrųjų pargriuvo, todėl galima, kad Meghan tiesiog pasidalijo juoko akimirka su draugu.
Vis tik internete daugelis komentatorių pabrėžė, kad jos reakcija atrodė neadekvati, ypač lyginant su likusia auditorija.
Dėmesio sulaukė eisena
Kita diskusijų banga kilo po to, kai Meghan buvo nufilmuota išeinanti iš „Balenciaga“ mados šou. Kai kurie žiūrovai išjuokė jos eiseną palygindami ją su Ben Stillerio personažu iš 2001 m. filmo „Zoolander“.
Kritikai sakė, kad ji „per daug stengiasi atrodyti kaip supermodelis“, o jos ėjimas priminė „parodiją“.
Pirmasis vaizdo įrašas, paskelbtas šeštadienio vakarą, rodė Meghan, išeinančią iš prabangaus „Plaza Athénée“ viešbučio, vilkinčią baltą „Balenciaga“ kostiumą ir avinčią „Knife“ aukštakulnius.
Visgi kiti gerbėjai gynė hercogienę, sakydami, kad ji „atrodo elegantiška, pasitikinti savimi ir visada išlaikė puikų stiliaus pojūtį“.
Pasibaigus šou, Meghan išėjo iš salės pasitikėdama savimi, trumpam sustojo prieš įsėsdama į tamsintą automobilį ir pozavo fotografams.
Vis tik internete netrūko komentarų – vienas vartotojas paklausė: „Kodėl ji taip vaikšto?“, o kitas pridūrė: „Ji vaikšto taip, tarsi būtų labai svarbi. Tai – „aš esu žvaigždė“ eisena.“
Nepaisant kritikos, daugelis sutiko, kad Meghan Paryžiuje pademonstravo pasitikėjimą savimi, tačiau jos pasirodymas buvo kupinas akimirkų, kurias žiniasklaida greitai pavertė diskusijų audra.
Klausimų sukėlė nejautrumas
Meghan Markle taip pat sulaukė pasmerkimo dėl „nejautraus“ vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip jos kojos sudėtos ant automobilio odinių sėdynių, kai ji po renginio buvo išvežama iš Paryžiaus.
Atrodo, kad vaizdo įrašą nufilmavo pati Meghan. Jame matyti, jog ji važiavo beveik tuo pačiu maršrutu, kuriuo 1997 m. važiavo jos anyta princesė Diana prieš tragišką mirtį. Komentatoriai greitai pasmerkė hercogienę, vadindami šį vaizdo įrašą „nepagarbiu“, „neįtikėtinai nejautriu“ ir „visiškai kvailu“.
Vis tik Meghan, regis, nekreipė dėmesio į kritiką ir netrukus paskelbė naują vaizdo įrašą, kuriame parodė prabangios viešnagės Paryžiuje užkulisius.
Jame ji važiavo pro Triumfo arką, apsistojo vos kelių minučių atstumu nuo Eifelio bokšto ir mėgavosi prancūzišku maistu. Kitose scenose hercogienė valgė bulvytes fri, dažėsi lūpas ir ruošėsi renginiui kartu su savo draugu bei vizažistu Danieliu Martinu.
Kontroversiškas vaizdo įrašas, kuriame matyti jos kelionė po renginio, naujame filmuke buvo praleistas. Vaizdo įrašo pabaigoje skambėjo prancūziška daina „Minuit“, atliekama Clementine ir Oscar Anton.
Kritikai svarstė, ar Meghan, 2018 m. ištekėjusi už princo Harry, suprato, kad paskelbė kelionės vaizdo įrašą, kuriame važiavo beveik tuo pačiu maršrutu – tik kitoje Senos upės pusėje – kaip ir jos vyro motina savo paskutinį vakarą 1997 m. rugpjūtį.
Kaip žinoma, ta kelionė baigėsi tragedija, kai princesės Dianos automobilis rėžėsi į tunelio Pont de l’Alma koloną.
Nenuostabu, kad toks sprendimas kėlė klausimų – juk bet koks bandymas pakartoti princesės Dianos maršrutą galėjo būti suprastas bent jau kaip neapgalvotas, ypač turint omenyje, kad Meghan, gyvenanti Montecito mieste ir auginanti du vaikus, buvo vos šešiolikos, kai Diana žuvo. Tikėtina, kad ji skaitė ir savo vyro atsiminimų knygą „Spare“, išleistą 2023 m.
Joje princas Harry prisimena, kaip būdamas 23-ejų, 2007 m. vykstant Pasaulio regbio taurės pusfinaliui Paryžiuje, pats prašė vairuotojo jį nuvežti tuo pačiu tuneliu.
„Pasaulio taurės metu turėjau vairuotoją ir pirmą vakarą Šviesų mieste paklausiau jo, ar jis žino tą tunelį, kuriame...“ – rašo Harry. „Mačiau, kaip jo akys veidrodėlyje išsiplėtė.“
Harry prisiminė, kad paprašė vairuotojo važiuoti 65 mylių per valandą greičiu (105 km) – „būtent tokiu, kokiu, pasak policijos, važiavo mamos automobilis.“
Jis tęsė: „Per 23 metus turėjau nemažai blogų idėjų, bet ši buvo išskirtinai prasta. Sau sakiau, kad noriu užbaigti šią istoriją, bet iš tiesų – ne.
Gilumoje tikėjausi pajusti tą patį, ką jaučiau, kai [mano buvęs sekretorius Jamie Lowther-Pinkerton] parodė man policijos bylas – netikėjimą, abejones. Tačiau tąnakt visos abejonės išnyko. Ji mirusi, pagalvojau. Dieve, ji tikrai išėjo visiems laikams.“
