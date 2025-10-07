Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas vėl užsipuolė Thunberg, ši neliko skolinga

2025-10-07 15:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 15:59

Švedijos aktyvistė Greta Thunberg vėl apsižodžiavo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Po to, kai D. Trumpas pareiškė, kad ji nesugeba kontroliuoti savo agresijos, 22-ejų mergina JAV prezidentui davė atsaką „Instagram“ tinkle.

Greta Thunberg (nuotr. SCANPIX)

Švedijos aktyvistė Greta Thunberg vėl apsižodžiavo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Po to, kai D. Trumpas pareiškė, kad ji nesugeba kontroliuoti savo agresijos, 22-ejų mergina JAV prezidentui davė atsaką „Instagram“ tinkle.

REKLAMA
4

„Girdėjau, kad Donaldas Trumpas vėl labai maloniai atsiliepė apie mano charakterį. Labai vertinu jo susirūpinimą mano psichine sveikata“, – su jai būdinga ironija rašė G. Thunberg. Kreipdamasi į D. Trumpą, ji tęsė: „Labai džiaugčiausi, gavusi Jūsų rekomendacijų, kaip įveikti šias vadinamas „agresijos valdymo problemas“, nes, sprendžiant iš jūsų įspūdingų laimėjimų, taip pat, regis, su jomis susiduriate“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas prieš tai vėl paniekinamai atsiliepė apie G. Thunberg, kurią jau anksčiau kaltino nevaldant savo emocijų. „Ji tiesiog ramybės drumstėja, – sakė prezidentas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. – Ji turi agresijos valdymo problemų. Manau, kad ji turėtų kreiptis į medikus“. D. Trumpas pridūrė: „Ji tokia pikta, tokia beprotė“.

REKLAMA
REKLAMA

Šiais žodžiais D. Trumpas reagavo į klausimą apie dešimčių Gazos aktyvistų sulaikymą ir deportavimą. Pagalbą į Gazos Ruožą gabenusios flotilės laivus Izraelis perėmė, o aktyvistus sulaikė.

G. Thunberg ir kiti „Global Sumud Flotilla“ aktyvistai pirmadienį buvo išskraidinti į Graikiją. Švedė antradienį turėtų grįžti namo. Stokholmo centre vakare numatyta palestiniečius remianti demonstracija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų