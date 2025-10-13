Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle poelgis supykdė karališkąją šeimą: „Ji negali sau to leisti“

2025-10-13 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 20:10

Princo Harry žmona Meghan Markle atsidūrė skandalo centre po to, kai paskelbė vaizdo įrašą, nufilmuotą netoli vietos, kur žuvo princesė Diana. Ekspertai perspėja, kad šis neapgalvotas žingsnis gali brangiai kainuoti – tiek jos reputacijai, tiek galimoms pastangoms atkurti santykius su karališkąja šeima.

Karališkoji šeima, Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Princo Harry žmona Meghan Markle atsidūrė skandalo centre po to, kai paskelbė vaizdo įrašą, nufilmuotą netoli vietos, kur žuvo princesė Diana. Ekspertai perspėja, kad šis neapgalvotas žingsnis gali brangiai kainuoti – tiek jos reputacijai, tiek galimoms pastangoms atkurti santykius su karališkąja šeima.

Kaip rašo britų žurnalas „OK!“, Meghan spalio 4-ąją dalyvavo „Balenciaga“ mados šou Paryžiuje, o netrukus po renginio savo socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti Pont de l’Alma tiltas – vedantis į tunelį, kur 1997 m. rugpjūtį įvyko avarija, nusinešusi princesės Dianos, jos partnerio Dodi Fayed ir vairuotojo Henri Paul gyvybes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašas baigėsi kadru, kuriame matyti Meghan avėti aukštakulniai automobilio sėdynėje. Vaizdo įrašas akimirksniu paplito internete, o komentatoriai jį pavadino „nejautriu“ ir „skonio neturinčiu“.

„Įtariu, kad Harry buvo tiesiog šokiruotas ir labai įsiutęs – juk šis vaizdo įrašas tiesiogiai siejasi su tragišku jo gyvenimo laikotarpiu. Net jei tai nebuvo tyčinis gestas, tai buvo labai bloga klaida,“ – sakė karališkųjų reikalų ekspertas Richardas Fitzwilliamsas.

Princas Harry ir Meghan Markle
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Ekspertai: „Meghan negali sau leisti tokių klaidų“

Fitzwilliamsas pabrėžė, kad Meghan, kaip garsenybės ir prekės ženklo savininkės, reputacijai tokie žingsniai gali turėti rimtų pasekmių.

„Ji tiesiog negali sau leisti elgtis taip neapdairiai. Nors įrašas nebuvo piktybiškas, tai buvo akivaizdžiai nejautru, o tokios klaidos turi svorį,“ – aiškino ekspertas.

Meghan viešnagė Paryžiuje buvo jos pirmasis vizitas Europoje per dvejus metus. Tuo metu princas Harry liko Kalifornijoje su vaikais – princu Archie (6 m.) ir princese Lilibet (4 m.). Hercogienė į sostinę atvyko palaikyti draugo, naujojo „Balenciaga“ kūrybos direktoriaus Pierpaolo Piccioli, ir buvo matyta bendraujanti su mados ikona Anna Wintour bei režisieriumi Baz Luhrmannu.

Vis dėlto būtent jos paskelbtas vaizdo įrašas užgožė visus teigiamus atgarsius.

Williamas – „įtūžęs be žodžių“, Harry – tarp dviejų frontų

Pasak šaltinių, įrašas sukėlė nepasitenkinimą ir karališkoje šeimoje. Princas Williamas, esą buvo įtūžęs be žodžių. Fitzwilliamsas pridūrė, kad Williamas, tikėtina, į šį poelgį žiūri kaip į „blogai apgalvotą ir savanaudišką klaidą“.

Tuo tarpu princas Harry, ekspertų teigimu, atsidūrė keblioje padėtyje – jis negali nei pateisinti Meghan veiksmų, nei apsaugoti jos nuo visuomenės reakcijos.

„Jei tai būtų padaręs eilinis žmogus – niekas nekreiptų dėmesio. Bet viskas, ką daro Meghan, iškart tampa analizuojama ir vertinama – tiek draugų, tiek priešų,“ – sakė Fitzwilliamsas.

Nors incidentas sukėlė audrą, Meghan viešnagė neabejotinai sustiprino jos pozicijas mados pasaulyje. Jos nuotraukos, kuriose ji vilki įspūdingus „Balenciaga“ kūrinius, pasirodė daugelio pasaulio laikraščių pirmuosiuose puslapiuose.

Buvusi BBC karališkoji korespondentė Jennie Bond teigė, kad tai aiškus ženklas, jog Meghan vis labiau sieja savo ateitį su mados industrija.

„Mados pasaulis ją vertina – tai parodė net Anna Wintour pasveikinimas. Meghan dabar laisva daryti, ką nori, ir, atrodo, pasirinko šį kelią,“ – sakė Bond.

Anot jos, Meghan greičiausiai neketino įžeisti nei Harry, nei karališkosios šeimos.

„Ji tiesiog neapgalvojo pasekmių – šiandien daugelis žmonių dalijasi savo gyvenimo akimirkomis spontaniškai, nesusimąstydami, ką tai gali reikšti,“ – pridūrė ji.

