Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

1 karališkosios šeimos narės elgesys siutino visus rūmų darbuotojus: dėl jos kreipėsi net į karalienę

2025-10-15 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 10:20

Buvęs karališkosios šeimos liokajus Paulas Burrellas savo naujoje knygoje atskleidė intriguojančius faktus. Jis prabilo ir apie vienos karališkosios šeimos narės elgesį, kuris įsiutino rūmų darbuotojus bei pateikė dar daugiau faktų, kas dėjosi už uždarų rūmų durų.

Karališkoji šeima (nuotr. SCANPIX)
6

Buvęs karališkosios šeimos liokajus Paulas Burrellas savo naujoje knygoje atskleidė intriguojančius faktus. Jis prabilo ir apie vienos karališkosios šeimos narės elgesį, kuris įsiutino rūmų darbuotojus bei pateikė dar daugiau faktų, kas dėjosi už uždarų rūmų durų.

REKLAMA
0

Buvęs liokajus knygoje taip pat teigia, kad rūmų darbuotojai anksčiau labai piktindavosi tam tikru princo Andrew ir Sarah Ferguson įpročiu netrukus po jų santuokos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien S. Ferguson švenčia savo 66-ąjį gimtadienį. Pastarosios savaitės jai buvo sunkios – praėjusį mėnesį keli labdaros fondai atsisakė jos, kaip globėjos, kai buvo nutekintas jos 2011 m. rašytas laiškas pedofilui Jeffrey Epsteinui, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Princas Andrew ir Sarah Ferguson
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Andrew ir Sarah Ferguson

Karališkosios šeimos narės elgesys siutino rūmų darbuotojus

Naujoje knygoje P. Burrellas atskleidė, kad Sarah netrukus po vestuvių su princu Andrew 1986 metais „papiktino virtuvės personalą“.

REKLAMA

Paulas, daugelį metų dirbęs Bakingamo rūmuose, teigė, kad Andrew buvo „apžavėtas“ savo naujosios žmonos, kuri, jo akimis, „negalėjo padaryti nieko blogo“.

Vis tik tiesa darbuotojų akimis buvo kitokia. Apie tai jis rašė savo naujausioje memuarų knygoje „The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana“/

Anot jo, įtampa kilo labai greitai: „Tarnai buvo pasipiktinę jau ankstyvajame jų santuokos laikotarpyje. Nuo pat pradžių karališkoji jaunavedžių pora atsisakė palikti savo bendrą lovą.

REKLAMA
REKLAMA

Kambarinės kelias dienas negalėjo įeiti į miegamąjį pakloti lovos. Kai pora pagaliau pasirodydavo, jie rengdavo prabangius pietus, pusryčius ir arbatos vakarėlius su visais savo draugais.“

Paulas, kuris dirbo princesės Dianos liokajumi nuo 1987 iki 1997 metų, teigė, kad toks gyvenimo būdas kėlė problemų išsekusiam personalui, įpratusiam prie griežtai nustatytų valgymo laikų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Virtuvės darbuotojai vos spėdavo suktis. Net pati karalienė taip prabangiai nesiliksmindavo. Karališkieji virėjai buvo įsiutę – jie turėjo gaminti tarsi á la carte restorane.

Jie buvo įpratę tiekti maistą karalienei ir karališkajai šeimai nustatytu laiku. To buvo per daug. Tarnai sukilo ir kreipėsi į rūmų ūkvedį, kuris pranešė karalienei apie personalo nepasitenkinimą.

REKLAMA

Karalienei teko įsikišti ir sustabdyti šį prabangų puotavimą. Ji visada nemėgo švaistymo – iš anksto nuspręsdavo, kokie patiekalai bus gaminami tą dieną. Tad kodėl Andrew ir Fergie turėjo būti išimtis?“ – rašė P. Burrellas.

67 metų Paulas tada teigė, kad Andrew „niekada nebuvo lengva sutarti su kitais“, ypač su rūmų personalu.

Autorius, parašęs ir knygą „A Royal Duty“, pirmiausia dirbo karalienės Elžbietos II padėjėju, vėliau – karaliaus Karolio III liokajumi. Vis dėlto jis labiausiai išgarsėjo kaip princesės Dianos patikėtinis.

REKLAMA

Kitoje savo naujos knygos dalyje jis atskleidė juokingą dviejų žodžių pavadinimą, kurį rūmų darbuotojai buvo suteikę Bakingamo rūmams.

Apibūdindamas vidinę gėrimo kultūrą rūmuose, jis rašė: „Rūmuose vyko ne tik lovų keitimasis – egzistavo ir tam tikras girtumo laipsnis, kuris dažnai padėdavo žmonėms atsikratyti suvaržymų.

Pamirškite Bakingamo rūmus – jie buvo praminti „Džino rūmais“ dėl laisvai besiliejančio alkoholio. Džinas buvo mėgstamiausias gėrimas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų