Karališkos šeimos darbuotojas išklojo, ką teko patirti: 1 narys ypač siutindavo

Karališkajai šeimai dirbęs liokajus papasakojo apie atvejį, kai Sara Fergusonas supykdė Bakingamo rūmų darbuotoją, nes neįvykdė jo prašymo.
67-erių metų Paulas Burrellas yra žinomas tuo, kad nuo 1987 iki 1997 metų dirbo princesei Dianai. Savo naujausioje knygoje „Karališkasis informatorius: mano gyvenimas su karaliene, karaliumi ir princese Diana“ jis pasakoja apie Dianos ir Sarah skirtumus, rašoma mirror.co.uk.
Sarah Ferguson laiškas
Pastarosiomis dienomis Sarah atsidūrė žiniasklaidos centre, kai buvo pareikšta, kad ji nusiuntė nuolankų atsiprašymą milijonieriui pedofilui Jeffrey Epsteinui, kuriame, kaip teigiama, pavadino jį „geru draugu“ po jo išėjimo iš kalėjimo.
Tvirtinama, kad Jorko hercogienė nusiuntė Epsteinui elektroninį laišką, nors dar 2011 m. kovo mėn. interviu metu ji prisiekė niekada daugiau su juo nesusisiekti.
Vis tik „Express“ rašo, kad balandžio mėnesį ji jam išsiuntė žinutę, kurioje teigė, jog Epsteinas „visada buvo ištikimas, dosnus ir puikus draugas jai ir jos šeimai“.
Šie kaltinimai sukėlė šoką britų visuomenėje, praėjus keleriems metams po princo Andrew nuopuolio po jo interviu su Emily Maitlis laidoje „Newsnight“, po kurio Jorko hercogas pasitraukė iš viešųjų pareigų.
Sarah Ferguson supykdė darbuotoją
Be to, kaltinimai Sarah Ferguson atgaivino susidomėjimą ja ir jos santykiais su karališkąja šeima, įskaitant jos elgesį su darbuotojais. Pasak buvusio karališkojo liokajaus Paulo Burrello, ji kartą supykdė vieną iš darbuotojų, kai atsisakė pasakyti, ką nori valgyti piknike.
Jis pasakojo: „Kai vyrai išeidavo medžioti, moterys susitikdavo su jais kalnuose piknikui. Pavaduotojai iš anksto pasiteiraudavo, ką žmonės nori valgyti, ir sudarydavo sąrašą.
Vieną kartą Fergie supykdė vieną darbuotoją, nes ji nesilaikė jo prašymo. Visoms susirinkusioms moterims, įskaitant karalienę, girdimu balsu jis sušuko: „Ko ta raudonplaukė kumelė nori pietums?“
Tai buvo priimta tylomis, tarsi niekas nebūtų nieko pasakęs. Jokių papeikimų.“
Lygindamas Sarah su Diana, Paulas pažymėjo, kad nors pirmoji kai kuriems atrodė kaip gaivus vėjo gūsis, daugelis labiau mėgo princesę Dianą.
Jis aiškino: „Fergie buvo dvidešimt šešerių metų ir priminė žvalų, nevaldomą raudonplaukį šuniuką. Ji nebuvo tokia populiari ir gerai priimta žmonių kaip Diana.
Fergie galbūt buvo gaivus vėjas karališkajai šeimai, bet personalas labiau mėgo švelnią, jau beveik penkerius metus pažįstamą Velso princesę.
Fergie buvo naujokė ir turėjo užsitarnauti darbuotojų pasitikėjimą. Ji buvo pernelyg draugiška, o darbuotojai kartais galėjo būti snobiški.“
Sarah Ferguson atstovai situaciją komentuoti atsisakė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!