TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pamatęs, kas vyksta laidotuvėse, princas Williamas nesusilaikė: išklojo, ką galvoja

2025-10-06 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 20:10

Velso princas Williamas, kaip pranešama, subtiliai, tačiau aiškiai „pastatė į vietą“ savo dėdę princą Andrew per Kent hercogienės laidotuves.

Princas Williamas ir karstas (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

REKLAMA

0

Neįprastas momentas užfiksuotas Westminsterio katedros laiptų prieigose, kur susirinkusi minia ir kameros stebėjo karališkosios šeimos narius.

Nevykęs bandymas juokauti

Kaip teigia naujienų portalas „Daily Mail“, princas Andrew, lydimas buvusios žmonos Sarah Ferguson, prie bažnyčios bandė užmegzti pokalbį su savo sūnėnu princu Williamu. Jorko hercogas šypsojosi, juokavo ir atrodė pernelyg atsipalaidavęs, nors aplinka buvo itin rimta ir jautri. Williamas į dėdės kalbas reagavo santūriai – nusisuko, užsidengė burną ranka ir, regis, subtiliai jam kažką pasakė.

Šaltiniai portalui teigia, kad princas Williamas tokiu būdu Andrew įspėjo, jog juokas per laidotuves „atrodo netinkamai“. Po šių žodžių Andrew šypsena dingo.

„Barimas“ – tik tarp artimųjų

Karališkosios šeimos informatorius dienraščiui Daily Mail sakė:

„Viljamas sąmoningai kalbėjo užsidengęs ranką, kad nebūtų matyti, ką jis sako barėdamas. Jis puikiai suprato, jog šalia yra kameros, todėl stengėsi, kad situacija neišplistų viešai.“

Tai rodo princo Williamo patirtį bendraujant su žiniasklaida – jis stengėsi išvengti dar didesnio nepatogumo.

Ekspertės vertinimas: rango demonstravimas

Karališkųjų reikalų ekspertė, buvusi BBC korespondentė Jennie Bond, situaciją vadina „rango demonstravimu“. Anot jos, princas Williamas buvo įsiutęs, kad Andrew elgesys pakenkė iškilmingam momentui.

„Viljamas mano, kad jo dėdė kelia gėdą monarchijai. Jis neketino apsimesti, kad viskas gerai. Tai buvo akivaizdi įtampos išraiška, ir Williamas parodė, jog būtent jis yra lyderis šiuose santykiuose – būsimasis karalius, kuris stovėjo aukščiau savo dėdės“, – komentavo J. Bond.

Ekspertė taip pat pridūrė, kad Andrew ir vėl parodė nesuvokiantis, kaip visuomenė bei jo šeima jį vertina po skandalų, stipriai pakenkusių monarchijos reputacijai.

Sugėdinto hercogo padėtis – vis dar kebli

Nors princas Andrew dalyvavo laidotuvėse kaip šeimos narys, visuomenėje ir pačioje karališkojoje šeimoje jis išlieka prieštaringai vertinamas. Daugeliui jis tebėra simbolis reputacijos krizės, kurią patyrė monarchija.

Nors princas Andrew dalyvavo laidotuvėse kaip šeimos narys, visuomenėje ir pačioje karališkojoje šeimoje jis išlieka prieštaringai vertinamas. Daugeliui jis tebėra simbolis reputacijos krizės, kurią patyrė monarchija.

