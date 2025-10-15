Atskleidė, kodėl Kate Middleton ryžosi keisti savo išvaizdą: priežastis – netikėta

Kaip praneša šaltiniai leidiniui Radar Online, plaukų spalvos pokytis tapo simboliniu žingsniu po sunkios kovos su onkologine liga, rašo unian.net.
Žingsnis pradėti viską iš naujo
Pasak artimųjų, Kate norėjo palikti už nugaros sudėtingą gydymo laikotarpį ir pažodžiui „pradėti viską iš naujo“.
„Kova su vėžiu buvo alinanti ir ji troško pokyčių – ne tik naujų namų su Williamu, bet ir naujos šukuosenos. Tai nebuvo smulkmena – būtent to ji ir siekė“, – teigė šaltiniai.
Kai kurie gerbėjai spėliojo, jog princesė gali būti užsidėjusi peruką, nes gydymo metu galėjo netekti dalies savo vešlių plaukų.
Tačiau artimi porai žmonės patikino, kad tai – jos tikrieji plaukai, o princas Williamas liko sužavėtas žmonos naujuoju įvaizdžiu.
Kate ir Williamo šeima planuoja persikelti gyventi į „Forest Lodge“ rezidenciją Vindzoro Didžiajame parke.
