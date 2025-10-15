Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Atskleidė, kodėl Kate Middleton ryžosi keisti savo išvaizdą: priežastis – netikėta

2025-10-15 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 14:25

Atskleista, kodėl Velso princesė Kate Middleton nusprendė kardinaliai pakeisti įvaizdį. Rugsėjį ji trumpam pasirodė viešumoje šviesesniais, sodraus atspalvio plaukais ir tiesiog pribloškė gerbėjus naujuoju stiliumi.

Kate Middleton su princu Williamu (nuotr. SCANPIX)

Atskleista, kodėl Velso princesė Kate Middleton nusprendė kardinaliai pakeisti įvaizdį. Rugsėjį ji trumpam pasirodė viešumoje šviesesniais, sodraus atspalvio plaukais ir tiesiog pribloškė gerbėjus naujuoju stiliumi.

REKLAMA
0

Kaip praneša šaltiniai leidiniui Radar Online, plaukų spalvos pokytis tapo simboliniu žingsniu po sunkios kovos su onkologine liga, rašo unian.net.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žingsnis pradėti viską iš naujo

Pasak artimųjų, Kate norėjo palikti už nugaros sudėtingą gydymo laikotarpį ir pažodžiui „pradėti viską iš naujo“.

REKLAMA
REKLAMA

„Kova su vėžiu buvo alinanti ir ji troško pokyčių – ne tik naujų namų su Williamu, bet ir naujos šukuosenos. Tai nebuvo smulkmena – būtent to ji ir siekė“, – teigė šaltiniai.

REKLAMA

Kai kurie gerbėjai spėliojo, jog princesė gali būti užsidėjusi peruką, nes gydymo metu galėjo netekti dalies savo vešlių plaukų.

Tačiau artimi porai žmonės patikino, kad tai – jos tikrieji plaukai, o princas Williamas liko sužavėtas žmonos naujuoju įvaizdžiu.

Kate ir Williamo šeima planuoja persikelti gyventi į „Forest Lodge“ rezidenciją Vindzoro Didžiajame parke.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų