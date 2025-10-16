Popiežius smerkia pasaulio nesugebėjimą sustabdyti milijonų žmonių badą kaip kolektyvinę nesėkmę

„Tuo metu, kai mokslas pailgino gyvenimo trukmę, technologijos suartino žemynus, o žinios atvėrė kadaise neįsivaizduojamus horizontus, milijonai žmonių gyvena alkdami ir miršta nuo bado – tai yra kolektyvinė nesėkmė, nukrypimas nuo etikos, istorinė nuodėmė“, – sakė Leonas XIV, apsilankęs Jungtinių Tautų (JT) Maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO).
