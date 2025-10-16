Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Popiežius smerkia pasaulio nesugebėjimą sustabdyti milijonų žmonių badą kaip kolektyvinę nesėkmę

2025-10-16 13:14 / šaltinis: BNS
2025-10-16 13:14

Popiežius Leonas XIV ketvirtadienį pasmerkė pasaulio nesugebėjimą sustabdyti milijonų žmonių badą, kaltino „besielę ekonomiką“ ir ragino žmones permąstyti savo gyvenimo būdą bei prioritetus.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

0

„Tuo metu, kai mokslas pailgino gyvenimo trukmę, technologijos suartino žemynus, o žinios atvėrė kadaise neįsivaizduojamus horizontus, milijonai žmonių gyvena alkdami ir miršta nuo bado – tai yra kolektyvinė nesėkmė, nukrypimas nuo etikos, istorinė nuodėmė“, – sakė Leonas XIV, apsilankęs Jungtinių Tautų (JT) Maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO). 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Popiežius Leonas XIV ir Schwarzeneggeris siekia sutelkti katalikus kovai su klimato kaita. EPA-ELTA nuotr.
Popiežius Leonas XIV ir Schwarzeneggeris siekia sutelkti katalikus kovai su klimato kaita (3)

