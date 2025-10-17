Kate Middleton sulaužė tradiciją – karališkame susitikime vietoj reveranso pasirinko šiltą gestą

Kaip rašo people.com, šis gestas, vadinamas la bise, simbolizavo nuoširdžią draugystę tarp dviejų būsimųjų karalienių.
Vaizdo įrašą, užfiksavusį šią akimirką, paviešino Jordanijos sosto įpėdinio Husseino oficialus „Instagram“ profilis. Klipo pradžioje matyti, kaip princas Williamas paspaudžia Jordanijos princo ranką ir sako: „Labai malonu jus matyti.“ Tuo metu princesės pasisveikina bučiniais ir šiltai pasiteirauja viena kitos sveikatos.
„Kaip laikotės?“ – paklausė princesė Rajwa, o Kate šypsodamasi atsakė: „Puikiai.“ Tai vienas iš pirmųjų jos pasirodymų po to, kai ji viešai pranešė esanti vėžio remisijos stadijoje.
Draugiškas gestas vietoj karališko etiketo
Nors karališkosios šeimos nariai dažnai sveikinasi reveransais, šį kartą toks protokolas nebuvo būtinas.Kaip aiškina Britų karališkosios šeimos svetainė, nėra privalomo elgesio kodo – lankytojai gali rinktis, ar nusilenkti, ar tiesiog paspausti ranką.
Šiuo atveju Kate ir Rajwą sieja vienodas statusas – abi yra sostų įpėdinių žmonos, todėl abiejų titulai laikomi lygiaverčiais. Tad šiltas pasisveikinimas bučiniu buvo asmeninis pasirinkimas, o ne etiketo pažeidimas.
Karališkas susitikimas – kaip draugiškas susitikimas po vestuvių
Princas Williamas ir princesė Kate su Jordanijos karališkąja pora susitiko Vindzoro pilyje, o vėliau visi keturi pozavo bendrai nuotraukai. Tai buvo tarsi karališkas susitikimas po metų pertraukos – britų pora pernai dalyvavo Jordanijos sosto įpėdinio Husseino ir princesės Rajwos vestuvėse, vykusiose Amano rūmuose.
Susitikimo metu Williamas ir Hussein – abu išmokę pilotuoti sraigtasparnius – vėliau išvyko į RAF Benson bazę Oksfordšyre, kur apžiūrėjo karinę aviacijos techniką.
Karališkos šeimos ryšiai – dar nuo vaikystės
Įdomu tai, kad Kate Middleton su Jordanija sieja asmeniniai prisiminimai – vaikystėje ji kurį laiką gyveno šioje šalyje, kai jos tėvas dirbo „British Airways“ biure Amane.
Todėl susitikimas su Jordanijos karališkąja pora jai turėjo ypatingą prasmę – tai buvo emocinis sugrįžimas į šalį, kur prasidėjo vienas iš jos gyvenimo etapų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!