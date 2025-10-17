Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kate Middleton sulaužė tradiciją – karališkame susitikime vietoj reveranso pasirinko šiltą gestą

2025-10-17 20:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 20:25

Karališkose šeimose – netikėtas, bet šiltas momentas. Velso princesė Kate Middleton (43) Vindzoro pilyje sutiko Jordanijos princesę Rajwą (31) – ir vietoj įprasto reveranso ją pasveikino dvigubu bučiniu į skruostus.

Princo Williamo ir Kate Middleton apsilankymas mokykloje (nuotr. SCANPIX)

Karališkose šeimose – netikėtas, bet šiltas momentas. Velso princesė Kate Middleton (43) Vindzoro pilyje sutiko Jordanijos princesę Rajwą (31) – ir vietoj įprasto reveranso ją pasveikino dvigubu bučiniu į skruostus.

REKLAMA
1

Kaip rašo people.com, šis gestas, vadinamas la bise, simbolizavo nuoširdžią draugystę tarp dviejų būsimųjų karalienių.

Vaizdo įrašą, užfiksavusį šią akimirką, paviešino Jordanijos sosto įpėdinio Husseino oficialus „Instagram“ profilis. Klipo pradžioje matyti, kaip princas Williamas paspaudžia Jordanijos princo ranką ir sako: „Labai malonu jus matyti.“ Tuo metu princesės pasisveikina bučiniais ir šiltai pasiteirauja viena kitos sveikatos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip laikotės?“ – paklausė princesė Rajwa, o Kate šypsodamasi atsakė: „Puikiai.“ Tai vienas iš pirmųjų jos pasirodymų po to, kai ji viešai pranešė esanti vėžio remisijos stadijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Draugiškas gestas vietoj karališko etiketo

Nors karališkosios šeimos nariai dažnai sveikinasi reveransais, šį kartą toks protokolas nebuvo būtinas.Kaip aiškina Britų karališkosios šeimos svetainė, nėra privalomo elgesio kodo – lankytojai gali rinktis, ar nusilenkti, ar tiesiog paspausti ranką.

REKLAMA

Šiuo atveju Kate ir Rajwą sieja vienodas statusas – abi yra sostų įpėdinių žmonos, todėl abiejų titulai laikomi lygiaverčiais. Tad šiltas pasisveikinimas bučiniu buvo asmeninis pasirinkimas, o ne etiketo pažeidimas.

Karališkas susitikimas – kaip draugiškas susitikimas po vestuvių

Princas Williamas ir princesė Kate su Jordanijos karališkąja pora susitiko Vindzoro pilyje, o vėliau visi keturi pozavo bendrai nuotraukai. Tai buvo tarsi karališkas susitikimas po metų pertraukos – britų pora pernai dalyvavo Jordanijos sosto įpėdinio Husseino ir princesės Rajwos vestuvėse, vykusiose Amano rūmuose.

REKLAMA
REKLAMA

Susitikimo metu Williamas ir Hussein – abu išmokę pilotuoti sraigtasparnius – vėliau išvyko į RAF Benson bazę Oksfordšyre, kur apžiūrėjo karinę aviacijos techniką.

Karališkos šeimos ryšiai – dar nuo vaikystės

Įdomu tai, kad Kate Middleton su Jordanija sieja asmeniniai prisiminimai – vaikystėje ji kurį laiką gyveno šioje šalyje, kai jos tėvas dirbo „British Airways“ biure Amane.

Todėl susitikimas su Jordanijos karališkąja pora jai turėjo ypatingą prasmę – tai buvo emocinis sugrįžimas į šalį, kur prasidėjo vienas iš jos gyvenimo etapų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Princas Williamas su žmona Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
Prie 1 žmogaus princas Williamas su Kate negyventų niekada: paaiškėjo, kas jis
Princas Williamas ir Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)
Karališkoji pora ruošiasi pokyčiams (4)
Princas Williamas, Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
Princo Williamo ir Kate Middleton gyvenime – pokyčiai
Karalius ir princas Williamas su žmona (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Karališkoje šeimoje Karolis III rengia puotą: štai iš kokios šalies sulauks ypatingų svečių (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų