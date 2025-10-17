Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princas Williamas pasirodė viešumoje paskutinį kartą prieš atostogas – jo vizitas neliko nepastebėtas

Princas Williamas (43) penktadienį lankėsi Londono greitosios pagalbos tarnybos būstinėje Vaterlo rajone, kur susitiko su medikais, dispečeriais ir savanoriais, kasdien gelbstinčiais gyvybes.

Princas Williamas, Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
8

0

Kaip rašo people.com, vizito metu princas pabrėžė psichologinės pagalbos svarbą dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis.

Princas Williamas, kuris pats yra dirbęs oro greitosios pagalbos pilotu, kalbėjosi su paramedikais ir pagalbos linijų operatoriais apie jų kasdienybę, emocinį išsekimą bei būdus stiprinti psichologinę gerovę.

Karališkosios šeimos narys taip pat apžiūrėjo naujausias tarnybos transporto priemones, tarp jų – pirmąją pasaulyje visiškai elektrinę greitosios pagalbos mašiną ir elektrinius greito reagavimo automobilius.

Palaikymas tiems, kurie gelbsti kitus

Londono greitosios pagalbos tarnyba šiemet mini savo 60-ąsias metines. Princas Williamas vizito metu išklausė pasakojimus apie darbuotojų patirtis ir iššūkius, su kuriais susiduria kasdien.

Kaip pabrėžta people.com, jis ypatingai akcentavo psichologinės paramos svarbą „mėlynosios šviesos“ komandų nariams – žmonėms, kurie pirmieji atvyksta į nelaimių vietas.

Prisiminė savo darbo metus ore

Princas Williamas 2015–2017 m. tarnavo Rytų Anglijos oro greitosios pagalbos pilotu ir pats dalyvavo daugiau nei 900 gelbėjimo misijų. Dėl to jis puikiai supranta šio darbo emocinį krūvį.

„Tie, kurie kasdien susiduria su skaudžiausiomis akimirkomis, dažnai pamiršta pasirūpinti savimi. Mano tikslas – skatinti, kad jie jaustųsi matomi, išgirsti ir palaikomi“, – ne kartą yra sakęs princas.

Laikas šeimai

Šis vizitas – paskutinis oficialus Williamo pasirodymas prieš jo vaikų mokyklos rudens atostogas. Kartu su princese Kate jie stengiasi šiuo metu vengti viešų įsipareigojimų ir daugiau laiko skirti šeimai – princui George’ui, princesei Charlotte ir princui Louisui.

Kaip rašo people.com, šeima artimiausiomis savaitėmis taip pat planuoja įsikelti į savo naujus namus.

