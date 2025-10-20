Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Buvęs rūmų liokajus prakalbo apie karališkosios šeimos narę – atskleidė, kokia ji iš tiesų

2025-10-20 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 20:40

Karališkosios šeimos narės princesės Beatrice ir Eugenie išgyvena itin sudėtingą laikotarpį. Po to, kai jų tėvas princas Andrew nusprendė atsisakyti visų savo titulų, seserys laikinai pasitraukė iš viešumos.

Princesės Eugenie ir Beatrice (nuotr. SCANPIX)
4

Karališkosios šeimos narės princesės Beatrice ir Eugenie išgyvena itin sudėtingą laikotarpį. Po to, kai jų tėvas princas Andrew nusprendė atsisakyti visų savo titulų, seserys laikinai pasitraukė iš viešumos.

REKLAMA
0

Buvęs rūmų liokajus nusprendė prabilti ir atskleidė, kokia princesė iš tiesų yra už uždarų durų.

Princesė Eugenie ir Jackas Brooksbankas
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princesė Eugenie ir Jackas Brooksbankas

„Visada buvo švelni, mandagi ir labai maloni“

Kaip praneša „Mirror“, buvęs karališkosios šeimos liokajus Grantas Harroldas, dirbęs pas dabartinį karalių Karolį III nuo 2004 iki 2011 metų, pasidalijo prisiminimais apie laiką, kai bendravo su jaunosiomis princesėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Princesė Eugenie ir jos sesuo Beatrice visada buvo labai malonios. Kai tik tekdavo su jomis bendrauti, jos būdavo šiltos, mandagios ir nuoširdžios. Visada sakydavo prašau ir ačiū. Tai labai švelnios, pagarba spinduliuojančios jaunos moterys“, – pasakoja G. Harroldas.

REKLAMA
REKLAMA

Karalius Karolis III – artimas su dukterėčiomis

Anot buvusio rūmų darbuotojo, karalius Karolis III palaiko glaudų ryšį su abiem dukterėčiomis ir stengiasi jas įtraukti į šeimos renginius.

REKLAMA

„Karalius labai mėgsta savo dukterėčias – tiek Eugenie, tiek Beatrice. Jis visada norės, kad jos dalyvautų šeimos šventėse ir išliktų artimos karališkajam ratui“, – pasakojo Harroldas.

Šeimai – įtemptas laikotarpis

Tuo metu jų tėvas, princas Andrew, atsidūrė dar vieno skandalo epicentre po to, kai oficialiai atsisakė Jorko hercogo titulo ir visų karališkųjų apdovanojimų.

REKLAMA
REKLAMA

Sprendimą jis priėmė po metų, kupinų kaltinimų ir viešos kritikos dėl ryšių su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.

Andrew teigia, kad kaltinimus kategoriškai neigia, tačiau visuomenės pasitikėjimą atgauti jam nepavyksta.

Princesės siekia savo kelio

Nors princesės Eugenie ir Beatrice vis dar palaiko ryšį su tėvais Andrew ir Sarah Ferguson, jos siekia savarankiško gyvenimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Eugenie su vyru Jacku Brooksbanku gyvena Kensingtono rūmų teritorijoje esančioje Ivy Cottage, o Beatrice su vyru Edoardo Mapelli Mozzi – prabangiuose namuose Cotswoldse.

„Mes norime parodyti, kas esame – dirbančios, jaunos karališkosios moterys, nebijančios veikti ir būti matomos“, – yra sakiusi princesė Eugenie žurnalui Vogue.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų