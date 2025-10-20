Buvęs rūmų liokajus prakalbo apie karališkosios šeimos narę – atskleidė, kokia ji iš tiesų

Buvęs rūmų liokajus nusprendė prabilti ir atskleidė, kokia princesė iš tiesų yra už uždarų durų.
„Visada buvo švelni, mandagi ir labai maloni“
Kaip praneša „Mirror“, buvęs karališkosios šeimos liokajus Grantas Harroldas, dirbęs pas dabartinį karalių Karolį III nuo 2004 iki 2011 metų, pasidalijo prisiminimais apie laiką, kai bendravo su jaunosiomis princesėmis.
„Princesė Eugenie ir jos sesuo Beatrice visada buvo labai malonios. Kai tik tekdavo su jomis bendrauti, jos būdavo šiltos, mandagios ir nuoširdžios. Visada sakydavo prašau ir ačiū. Tai labai švelnios, pagarba spinduliuojančios jaunos moterys“, – pasakoja G. Harroldas.
Karalius Karolis III – artimas su dukterėčiomis
Anot buvusio rūmų darbuotojo, karalius Karolis III palaiko glaudų ryšį su abiem dukterėčiomis ir stengiasi jas įtraukti į šeimos renginius.
„Karalius labai mėgsta savo dukterėčias – tiek Eugenie, tiek Beatrice. Jis visada norės, kad jos dalyvautų šeimos šventėse ir išliktų artimos karališkajam ratui“, – pasakojo Harroldas.
Šeimai – įtemptas laikotarpis
Tuo metu jų tėvas, princas Andrew, atsidūrė dar vieno skandalo epicentre po to, kai oficialiai atsisakė Jorko hercogo titulo ir visų karališkųjų apdovanojimų.
Sprendimą jis priėmė po metų, kupinų kaltinimų ir viešos kritikos dėl ryšių su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
Andrew teigia, kad kaltinimus kategoriškai neigia, tačiau visuomenės pasitikėjimą atgauti jam nepavyksta.
Princesės siekia savo kelio
Nors princesės Eugenie ir Beatrice vis dar palaiko ryšį su tėvais Andrew ir Sarah Ferguson, jos siekia savarankiško gyvenimo.
Eugenie su vyru Jacku Brooksbanku gyvena Kensingtono rūmų teritorijoje esančioje Ivy Cottage, o Beatrice su vyru Edoardo Mapelli Mozzi – prabangiuose namuose Cotswoldse.
„Mes norime parodyti, kas esame – dirbančios, jaunos karališkosios moterys, nebijančios veikti ir būti matomos“, – yra sakiusi princesė Eugenie žurnalui Vogue.
