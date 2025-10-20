Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkosios šeimos dramoje – naujas posūkis

2025-10-20 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 18:00

Pranešama, kad princas Williamas planuoja užimti kur kas griežtesnę poziciją nei jo tėvas karalius Karolis III, kai taps karaliumi – jis ketina visiškai pašalinti savo dėdę, princą Andrew, iš karališkojo gyvenimo.

Princas William ir princas Andrew (nuotr. SCANPIX)
6

Kaip rašo people.com, princas Williamas neleis 65-erių princui Andrew dalyvauti nei viešuose, nei privačiuose karališkuose renginiuose, taip pat – valstybiniuose minėjimuose ir net būsimoje jo karūnavimo ceremonijoje.

Kaip rašo people.com, princas Williamas neleis 65-erių princui Andrew dalyvauti nei viešuose, nei privačiuose karališkuose renginiuose, taip pat – valstybiniuose minėjimuose ir net būsimoje jo karūnavimo ceremonijoje.

Princas Andrew ir Sarah Ferguson
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Andrew ir Sarah Ferguson

Skandalai dėl ryšių su Jeffrey Epsteinu

Šios naujienos pasirodė kitą dieną po to, kai princas Andrew spalio 17 d. paskelbė atsisakantis savo karališkųjų titulų ir apdovanojimų. Sprendimas priimtas po atsinaujinusio visuomenės dėmesio jo ryšiams su nuteistu lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.

Dėl šio žingsnio buvo konsultuotasi su keliais karališkosios šeimos nariais, įskaitant karalių Charlesą ir princą Williamą. Nors abu pritarė šiam sprendimui, šaltiniai teigia, kad Williamui šių priemonių nepakanka – jis esą nori užtikrinti, kad Andrew daugiau niekada nebūtų siejamas su oficialiu karališkuoju gyvenimu.

Karalienės sprendimai ir bylos šešėlis

Princas Andrew prarado visuomenės pasitikėjimą dar 2010 m., kai pasirodė pirmosios žinios apie jo ryšius su Epsteinu. 2015 m. jis buvo paminėtas civilinėje byloje, kurioje moteris, vėliau identifikuota kaip Virginia Giuffre, teigė buvusi priversta turėti su juo lytinių santykių, kai jai buvo 17 metų.

2021 m. Giuffre padavė Andrew į teismą dėl seksualinės prievartos, o 2022 m. pradžioje velionė karalienė Elizabeth II atėmė iš sūnaus karinius titulus ir globos pareigas. Andrew kaltinimus neigė, bet tų pačių metų vasarį su Giuffre pasiekė neteisminį susitarimą.

Neteks titulų ir buvusi žmona

Kaip praneša people.com, princas Williamas taip pat planuoja uždrausti dalyvauti karališkuose renginiuose ir Andrew buvusiai žmonai Sarah Ferguson. Ji, kaip ir buvęs vyras, daugiau nebegalės naudoti karališkųjų titulų.

Jų dukterų, princesių Beatrice ir Eugenie, statusas nesikeis – jos ir toliau dalyvaus šeimos renginiuose bei oficialiose ceremonijose.

Princas Andrew: „Aš visada tarnavau šeimai ir šaliai“

Savo pareiškime, paskelbtame per Bakingamo rūmus, Andrew sakė:

„Pasitaręs su karaliumi ir šeimos nariais, nusprendžiau atsisakyti titulų ir apdovanojimų, nes toliau besitęsiantys kaltinimai nukreipia dėmesį nuo Jo Didenybės ir karališkosios šeimos darbo. Visada pirmiausia tarnavau savo šeimai ir šaliai“, – teigė jis.

Andrew pabrėžė, kad „griežtai neigia visus jam mestus kaltinimus“.

