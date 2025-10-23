Prieš mirtį karalienė ypač nusivylė 1 karališkos šeimos nariu: paaiškėjo, kas jis

Visuomenės pasipiktinimas princu Andrew šiuo metu nemažėja, o karališkoji šeima vis dar kovoja su jo ilgalaikių skandalų audra, rašoma mirror.co.uk.
Praėjusią savaitę, po 10 minučių trukusio pokalbio telefonu su savo broliu karaliumi Karoliu III, princas Andrew paskelbė, kad atsisakys savo karališkojo titulo.
Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai sustiprėjo įtarimai dėl Andrew santykių su pedofilu Jeffrey Epsteinu, o dabar iš nutekėjusių elektroninių laiškų paaiškėjo, kad jis visiems melavo apie tai, kada nutraukė ryšius su savo „draugu“.
Karališkoji šeima dar didesnę gėdą patyrė tada, kai antradienį parduotuvių lentynas pasiekė po mirties išleisti memuarai apie žymiausią Epsteino auką.
Virginia Giuffre, kuri šiemet nusižudė, knygoje pasakojo apie siaubą, kurį jai teko patirti dėl Epsteino. Giuffre taip pat apkaltino Andrew tris kartus ją seksualiai išnaudojus, kai ji buvo paauglė, tačiau jis tai kategoriškai neigia.
Dėl tebevykstančio tyrimo kyla klausimų, ar rūmai parinko tinkamą bausmę atimdami iš Andrew jo hercogo titulą, nes jis vis dar išlaiko princo titulą, kurį gavo gimdamas.
Karalienės Elizabeth II bausmė sūnui
Vis tik ekspertai sako, kad tendencija bandyti sušvelninti bausmę Andrew atžvilgiu prasidėjo dar gerokai prieš Karolio III karaliavimą.
Jau seniai teigiama, kad Andrew buvo velionės karalienės mėgstamiausias vaikas, o vienas karališkosios šeimos autorius sakė, kad ji stengdavosi ignoruoti jo skandalus.
Vis tik, kai padėtis pagaliau pasiekė ribą ir karalienė Elizabeth II turėjo ginti karališkosios šeimos garbę, vienas paslėptas ženklas parodė, kokia ji buvo nepatenkinta jo reikalų tvarkymu su Epsteinu ir kaltinimais.
Kai 2022 m. padėtis tapo kritiška, velionė karalienė, susitarusi su vyresniaisiais karališkosios šeimos nariais, nusprendė, kad reikia imtis veiksmų dėl Andrew, kai Giuffre JAV iškėlė civilinę bylą prieš Andrew.
Andrew jau 2019 m. buvo atsistatydinęs iš oficialių pareigų po „katastrofiško“ interviu su „Newsnight“, tačiau rūmai žinojo, kad to nėra gana.
Tuo metu karališkoji šeima išleido pareiškimą, kuriame teigiama: „Karalienės pritarimu ir sutikimu Jorko hercogo karinės pareigos ir karališkosios globos teisės grąžintos karalienei. Jorko hercogas nevykdys jokių viešųjų pareigų ir ginsis šioje byloje kaip privatus pilietis.“
Karališkasis autorius Omid Scobie savo sensacingoje knygoje „Endgame“ rašė, kad Andrew, kai buvo „pakviestas“ pas savo motiną susitikimui dėl vykstančio skandalo, „žinojo, kad viskas baigta“.
Šeimos šaltinis buvo cituojamas: „Jis žinojo, kad tai įvyks. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jam taip pat reikėjo išvengti gėdos teisme, čia buvo nedidelė kaina.“
Knygoje teigiama, kad Andrew bandė atsivesti su savimi pagrindinį patarėją, baudžiamųjų bylų advokatą, bet jiems buvo neleista įeiti pro duris, manoma, pagal karalienės nurodymus.
„Andrew atsivežė savo ilgametį ir patikimą baudžiamųjų bylų advokatą Gary Bloxsome, tikėdamasis, kad jis padės derėtis su jo šeima, bet karalienės padėjėjas aiškiai nurodė, kad baudžiamųjų bylų advokatas turi laukti automobilyje.“
