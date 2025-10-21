Princui netikėtai atsisakius titulų – svarbūs pokyčiai karališkoje šeimoje

Dabar svetainėje nebeliko jokios nuorodos į Jorko hercogo titulą – Andrew ten vadinamas tiesiog „princu Andrew“.
Vis dėlto jo vardas vis dar išlieka tarp karališkosios šeimos narių, nors jis jau seniai nedalyvauja viešajame gyvenime, rašoma mirror.co.uk.
Andrew neteko titulų, bet išlieka princas
Andrew nusprendė atsisakyti Jorko hercogo vardo po ilgai besitęsusių skandalų, susijusių su liūdnai pagarsėjusio pedofilo Jeffrey Epsteino byla, bei po to, kai buvo išleista viena iš Epsteino aukų – Virginijos Giufrės – atsiminimų knyga.
Nors jis praranda teisę naudotis kai kuriais titulais ir ordinais, gimimo teise jis vis dar išlieka princas.
Tarp titulų, kurių jis atsisako, yra vestuvių dieną jam suteikti titulai – Jorko hercogas, Inverneso grafas ir Kilileho baronas. Taip pat jis neteks riterio rango kaip Royal Victorian Order ordino narys ir Order of the Garter ordino riterio statuso. Andrew taip pat negalės dėvėti Garter ordino apdarų, kuriuos vilkėjo per karaliaus Karolio karūnavimą.
Nors Andrew atsisako savo hercogo titulo, teisiškai jis vis dar jį turi – oficialiai tokį titulą galima atimti tik priėmus Parlamento įstatymą.
Karalius Karolis III, kaip teigiama, mano, kad toks žingsnis būtų tik simbolinis ir švaistytų parlamento laiką. Vyriausybė taip pat nurodė, kad vadovausis karališkosios šeimos pozicija.
Vis dėlto kai kurie parlamentarų lyderiai, tarp jų Škotijos nacionalinės partijos ir Plaid Cymru (Velso nacionalistų partijos) atstovai, ragina priimti įstatymą, kuris leistų formaliai atimti titulą.
Bendras pareiškimas su karaliumi
Princas Andrew penktadienį paskelbė asmeninį pareiškimą, kuriame patvirtino, kad atsisako savo Jorko hercogo titulo ir kitų garbės titulų, siekdamas „netrukdyti monarcho ir karališkosios šeimos darbui“.
Jis rašė:
„Aptaręs tai su Karaliumi, artimiausiais ir platesnės šeimos nariais, nusprendžiau, kad tolesni kaltinimai mano atžvilgiu blaško dėmesį nuo Jo Didenybės ir Karališkosios šeimos veiklos.
Nusprendžiau, kaip visada, pirmiausia vykdyti pareigą savo šeimai ir šaliai. Su Karaliaus pritarimu, žengiu dar vieną žingsnį – nebesinaudosiu titulu ir privilegijomis, suteiktomis man per gyvenimą.
Kaip ir anksčiau, ryžtingai neigiu visus man metamus kaltinimus.“
Sarah Ferguson taip pat neteks titulo
Andrew buvusi žmona Sarah Ferguson, su kuria jis išsiskyrė prieš daugiau nei 30 metų, bet iki šiol palaikė artimus ryšius ir gyveno toje pačioje Royal Lodge rezidencijoje, taip pat neteks savo hercogienės titulo.
Ji vėl naudosis savo mergautine pavarde.
Primename, kad princas Andrew pasitraukė iš viešo gyvenimo 2019 m., po katastrofiško interviu laidai Newsnight, kuriame pareiškė „nesigailįs“ savo draugystės su Epsteinu.
Po šio interviu jis buvo priverstas atsisakyti HRH (His Royal Highness) titulo ir neteko visų karinių pareigų bei globėjų vaidmenų, kuriuos jam buvo suteikusi karalienė Elžbieta II.
