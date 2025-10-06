1 karališkos šeimos nario nuotrauka niekada neturėjo papulti į viešumą: atskleidė tamsią paslaptį

Tuo metu Jorko hercogo gyvenimas buvo gana ramus. Nors ne visų mėgstamas, jis liko tvirtai įsitvirtinęs karališkosios šeimos rate, rašoma dailymail.co.uk.
Tik daug vėliau, kai dėmesys nukrypo į du savaitgalio svečius – milijardierių Jeffrey Epsteiną ir jo artimą bičiulę Ghislaine Maxwell – šis iš pažiūros nekaltas medžioklės susibūrimas įgavo visai kitokią reikšmę.
Susirinkusiųjų nusikaltimai
Kaip rašo The Mail on Sunday, dar vienas asmuo toje nuotraukoje – amerikiečių milijardierius Tomas Pritzkeris, „Hyatt Hotels“ tinklo vadovas – meta naują šviesą ant to, kas kadaise atrodė linksmas savaitgalis.
Pritzkeris, dabar 75-erių metų verslininkas iš Čikagos, buvo apkaltintas – kaip ir princas Andrew – turėjęs lytinių santykių su Virginia Giuffre. Pastaroji tvirtino, kad paauglystėje buvo Epsteino ir jo įtakingų draugų seksualinės prievartos bei prekybos žmonėmis auka. Kaip ir hercogas, Pritzkeris visus kaltinimus kategoriškai neigė.
Praėjus mažiau nei trims mėnesiams po šios medžioklės nuotraukos, Andrew pozavo kitoje garsioje fotografijoje – apkabinęs 17-metę Virginiją Giuffre. Šis kadras galiausiai tapo jo reputacijos žlugimo simboliu.
Kai princas po daugelio metų buvo paklaustas apie tą savaitgalį, jis Newsnight interviu atsakė: „Tiesiog paprastas medžioklės savaitgalis.“ Tačiau daugelis mano, kad dėl Epsteino šis pasibuvimas nebuvo įprastas.
Nežinoma, ką pats Pritzkeris manė apie medžioklės vakarėlį, tačiau Epsteinui tai buvo proga stiprinti ryšius su Britanijos elitu. Anksčiau tais pačiais metais jis jau buvo svečias karalienės surengtame vakarėlyje Vindzoro pilyje.
Ši nuotrauka dabar primena, kokių aukštumų buvo pasiekęs Brukline gimęs seksualinis nusikaltėlis. Vienas jo buvęs artimas pažįstamas sakė: „Kai kurie labai įtakingi žmonės būtų norėję, kad ši nuotrauka visam laikui pradingtų.“
Kopiją vėliau gavo Paryžiaus policija, tirianti nusikaltimą, kad prancūzų modelių agentūros vadovas Jean-Luc Brunel, vėliau nusižudęs kalėjime laukdamas teismo, Epsteinui tiekė nepilnametes mergaites – tarp jų ir tris 12-metės seseris.
Po vadovo savižudybės 2019 m. jo butas Paryžiuje buvo apieškotas. Tyrėjų teigimu, Sandringhamo nuotrauka padėjo atsekti jo ryšius su Jungtine Karalyste.
Kas dar pasirodė nuotraukoje?
Prieš 25 metus Epsteino vardas dar buvo siejamas su žodžiu „verslininkas“, o ne „pedofilas“. Nėra jokių įrodymų, kad tą savaitgalį medžioklėje dalyvavę svečiai būtų žinoję apie jo nusikalstamą veiklą. Tačiau jis jau tada mezgė savo tinklą, o šalia jo nuotraukoje stovi šypsena spindinti Ghislaine Maxwell – viena pagrindinių jo padėjėjų.
Tarp kitų nuotraukoje matomų svečių – karalienės krikštasūnis Charlesas Butteris, lydi Maxwell į viešus renginius Londone; Alexandra Dixon, kurios pavardė figūruoja Epsteino „juodojoje knygelėje“; ir Caroline „Cazzy“ Stanley, Derby grafaitė, trumpai palaikiusi romaną su Andrew.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!