  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tokį karalių išvysite retai: paviešintas išskirtinis kadras

2025-11-13 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 10:20

Naujoje paviešintoje nuotraukoje karalius Karolis III užfiksuotas oficialioje Sandringamo rezidencijos sodo dalyje, atsipalaidavęs, stovintis saulės spinduliuose pasirėmęs į lazdą. Tokį karalių išvysite retai, o išskirtinis kadras buvo padarytas žurnalui.

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla (nuotr. SCANPIX)
4

Naujoje paviešintoje nuotraukoje karalius Karolis III užfiksuotas oficialioje Sandringamo rezidencijos sodo dalyje, atsipalaidavęs, stovintis saulės spinduliuose pasirėmęs į lazdą. Tokį karalių išvysite retai, o išskirtinis kadras buvo padarytas žurnalui.

Karalius tapo žurnalo viršelio veidu, pasirodė pirmajame puslapyje su visiškai nauju, dar niekur nerodytu portretu, rašo mirror.co.uk.

Karalius Karolis lll su žmona
Paviešinta išskirtinė karaliaus nuotrauka

Karolis III pozuoja saulėje, be švarko, vilkintis šviesius marškinius prasegta apykakle, smėlio spalvos kelnes ir rudos zomšos batus – taip jis atrodo žurnalo „Country Life“ viršelyje.

Portretą padarė fotografė Millie Pilkington oficialioje Sandringamo rezidencijos sodo dalyje ir ją asmeniškai šiai progai pasirinko pats karalius.

Nuotrauka iliustruoja straipsnį apie jo vadovaujamą sodų atnaujinimą Sandringame. „Country Life“ vyriausiasis redaktorius Markas Hedgesas apibūdino darbus, atliktus nuo tada, kai Karolis III tapo monarchu, kaip „nepaprastą“.

„Per pastaruosius trejus metus Jo Didenybė karalius prižiūrėjo nepaprastą Sandringamo sodų atkūrimą – atgaivino istorinius kraštovaizdžius, naujai perteikė formalius parterius ir sukūrė naujas erdves apmąstymams ir natūraliam grožiui, kuriuo gali mėgautis lankytojai.

„Country life“ turėjo privilegiją gauti išskirtinę prieigą prie šių sodų, o rezultatas – nuostabus Charleso Quest-Ritsono straipsnis su išskirtinėmis Millie Pilkington nuotraukomis, kurias pasirinko pats karalius“, – teigė redaktorius.

Žurnale aprašyti Sandringamo sodai

Žurnalas Sandrinamo 60 akrų „malonumų sodus“, apsuptus miškų ir parkų, apibūdina kaip „geriausių dizainų virtiną“.

Karalius atkūrė formaliąsias sodo zonas, įrengdamas sodą su saulės laikrodžiu, topiarų sodą, įkvėptą jo vaikystės prisiminimų apie karalienės Aleksandros dekoratyvinį sodą prie Sandringamo „Dairy Cottage“, bei labirintą.

Karalius yra didelis labirintų gerbėjas – jis yra sakęs laidų vedėjui Alanui Titchmarshui, kad „nėra nieko maloniau kaip pasiklysti labirinte“.

Jis taip pat įrengė 366 metrų ilgio magnolijų alėją, kurioje pasodinta šimtai įvairių rūšių, įskaitant daugelį jo mėgstamiausių.

„Projekto mastas, greitis ir jo svarba negali būti pervertinti“, – pridedama žurnale.

Sandringamo sodai paprastai būna atviri visuomenei nuo balandžio iki spalio.  Sandringamą 1862 m. pirmasis įsigijo Edvardas VII, tuomet dar būdamas Velso princu, kaip privačią užmiesčio rezidenciją.

Valda apima 16 tūkst. akrų žemės ūkio plotų, 3,5 tūkst. akrų miškų ir 150 pastatų.

Pastaraisiais metais tapo tradicija, kad karališkoji šeima Kalėdų laikotarpį praleidžia Sandringame.

