Atskleistos detalės, kaip apgaulė galėjo lemti princesės Dianos žūtį

Apie tai praneša dailymail.co.uk.
Apgaulės pradžia, pakeitusi istoriją
1995 m. lapkritį BBC laidoje „Panorama“ pasirodęs Dianos interviu buvo stebimas daugiau nei 200 milijonų žiūrovų visame pasaulyje. Tą vakarą ji ištarė legendinius žodžius: „Šioje santuokoje buvo trys žmonės, todėl buvo šiek tiek ankšta.“
Tačiau, kaip dabar žinoma, interviu nebuvo paprastas pokalbis – tai buvo kruopščiai surežisuotas pasirodymas, kuriam Bashiras princesę paruošė pasitelkęs melus ir manipuliacijas.
Žurnalistas pateikė suklastotus dokumentus ir įtikino Dianos brolį, grafą Charlesą Spencerį, kad princesės artimiausi žmonės ją seka ir išduoda. Diana buvo priversta patikėti, kad ją supa sąmokslas, o tai dar labiau paskatino jos paranoją ir norą išsipasakoti pasauliui.
„BBC žlugo – apgavo mano motiną“
Princas Williamas, tuo metu buvęs vos 13 metų, iki šiol negali pamiršti, kaip jo motina per televiziją atviravo apie savo santuoką ir meilės romaną.
Po 2021 m. tyrimo, atskleidusio, kad Bashiras iš tiesų klastojo dokumentus ir apgavo Dianą, Williamas viešai pareiškė:
„Tai kelia neapsakomą liūdesį žinoti, kad BBC klaidos labai prisidėjo prie mano motinos baimės, izoliacijos ir paranojos paskutiniais jos gyvenimo metais.“
Pasak princo, BBC ne tik nesugebėjo ištirti skundų, bet ir sąmoningai dangstė tiesą. „Ji buvo apgauta ne tik vieno žurnalisto, bet ir vadovų, kurie nusprendė nusisukti, o ne ieškoti atsakymų“, – sakė Williamas.
Nuo „Panoramos“ iki Paryžiaus tragedijos
Vos po mėnesio po interviu Diana ir Charlesas oficialiai išsiskyrė. Po dvejų metų princesė žuvo Paryžiuje, kai ją su Dodi Fayedu persekiojo paparacai.
Dianos brolis Charlesas Spenceris ir jos artima draugė bei terapeutė Simone Simmons tiki, kad būtent Bashiro melai pastūmėjo princesę į tą likimo naktį.
„Be Bashiro ji niekada nebūtų atsidūrusi Paryžiuje su Fayedu – ji vis dar būtų gyva“, – teigė S. Simmons.
Naujoje knygoje teigiama, kad BBC vadovybė, sužinojusi apie Bashiro klastotes, pasirinko ne atskleisti tiesą, o viską nuslėpti. Vietoj atsakomybės prisiėmimo kaltė buvo suversta vien žurnalistui, o pati organizacija išsisukinėjo nuo klausimų.
„BBC, kuri turėjo būti tiesos ir sąžiningumo simbolis, veikė priešingai – slėpė savo klaidas“, – rašoma knygoje.
Skausmas, kuris vis dar gyvas
Praėjus beveik trims dešimtmečiams, Bashiro apgaulės pasekmės vis dar persekioja karališkąją šeimą. Williamas, kuris vieną dieną pasirašys naują BBC karališkąjį chartijos atnaujinimą, tebėra pasiryžęs išsiaiškinti visą tiesą.
„Tai atvira žaizda, kuri neužgis“, – sakė šaltiniai artimi princui.
Nors pasaulis prisimena Dianos interviu kaip drąsos aktą, vis daugiau įrodymų rodo, kad už jo slypėjo apgaulė, kuri pakeitė ne tik jos gyvenimą, bet ir likimą.
