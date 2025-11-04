 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princas Williamas išgyvena skaudžią netektį

2025-11-04 15:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 15:57

Princo Williamo universiteto draugas žuvo nukritęs nuo Vest Endo viešbučio stogo Londone.

45 metų vyras mirė ketvirtadienio vakarą nukritęs iš septinto aukšto – maždaug 30 metrų – Londono madingo „Trafalgar St James“ viešbučio stogo baro, skelbė dailymail.co.uk.

Negyvas universiteto draugas

Benas buvo rastas negyvas netrukus po to, kai Metropoliteno policijos pareigūnai buvo iškviesti tirti pranešimų apie „vyrą ant stogo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atstovas spaudai „Daily Mail“ sakė: „Pareigūnai reagavo į pranešimus apie vyrą ant pastato stogo Kockspuro gatvėje, Vestminsteryje, ketvirtadienį, spalio 30 d., 23:02 val.“

Atstovas pridūrė: „Deja, vyras nukrito iš didelio aukščio. Nepaisant geriausių Londono greitosios medicinos pagalbos pastangų, jis buvo paskelbtas mirusiu įvykio vietoje. Jo mirtis laikoma netikėta, bet neįtartina.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

