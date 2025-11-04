Princas Williamas išgyvena skaudžią netektį

45 metų vyras mirė ketvirtadienio vakarą nukritęs iš septinto aukšto – maždaug 30 metrų – Londono madingo „Trafalgar St James“ viešbučio stogo baro, skelbė dailymail.co.uk.
Negyvas universiteto draugas
Benas buvo rastas negyvas netrukus po to, kai Metropoliteno policijos pareigūnai buvo iškviesti tirti pranešimų apie „vyrą ant stogo“.
Atstovas spaudai „Daily Mail“ sakė: „Pareigūnai reagavo į pranešimus apie vyrą ant pastato stogo Kockspuro gatvėje, Vestminsteryje, ketvirtadienį, spalio 30 d., 23:02 val.“
Atstovas pridūrė: „Deja, vyras nukrito iš didelio aukščio. Nepaisant geriausių Londono greitosios medicinos pagalbos pastangų, jis buvo paskelbtas mirusiu įvykio vietoje. Jo mirtis laikoma netikėta, bet neįtartina.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!