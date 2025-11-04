Kate Middleton ir princui Williamui pradėjus naują etapą – netikėtas jų žingsnis

Princas Williamas ir princesė Kate kartu su trimis vaikais – George'u, Charlotte ir Louisu – oficialiai persikėlė į „Forest Lodge“, esantį Vindzoro dvare. Persikraustymas įvyko gerokai anksčiau nei tikėtasi, rašoma mirror.co.uk.
Visiems darbuotojams padėkojo surengdami šventę
Nuo 2022 m. šeima gyveno „Adelaide Cottage“ ir planavo persikelti į II kategorijos aštuonių miegamųjų vilą iki Kalėdų.
Vis tik atsidavusi statybininkų ir darbuotojų komanda nenuilstamai dirbo, kad namai būtų paruošti karališkajai šeimai, o tai leido persikraustymą įgyvendinti mėnesiu anksčiau.
Norėdami padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie Williamo, Kate ir vaikų įsikūrimo naujuose namuose iki Bonfire Night, Velso princas ir princesė surengė padėkos vakarėlį tiems, kurie dalyvavo renovacijos procese.
Penktadienį Williamas ir Kate vaišino gėrimais ir užkandžiais „The York Club“ – privačiame bare netoli jų naujųjų namų.
Ši vieta skirta tik nariams – „Crown Estate“ gyventojams ir darbuotojams, kurie prižiūri didžiąją dalį karališkojo turto, įskaitant ir Velso šeimos rezidenciją.
„Pora labai nuoširdžiai norėjo padėkoti visiems, kurie negailėdami jėgų padėjo“, – sakė vietos šaltinis.
Šeima paskutines atostogas skyrė kraustymuisi, kad 12-metis princas George'as, 10-metė princesė Charlotte ir 7-metis princas Louisas spėtų įsikurti prieš grįždami į mokyklą pirmadienį.
Šeima nusprendė išsikraustyti iš „Adelaide Cottage“, esančio Berkšyro dvare, siekdama pradėti „naują gyvenimą“. Williamas ne kartą yra sakęs, kad keturių miegamųjų namas buvo „prakeiktas“.
