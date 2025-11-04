 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kate Middleton ir princui Williamui pradėjus naują etapą – netikėtas jų žingsnis

2025-11-04 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 10:20

Velso princas ir princesė persikėlė į savo naujuosius namus „Forest Lodge“ gerokai anksčiau nei planuota. Po persikraustymo iš šeimos – netikėtas žingsnis: Kate padarė viską, kad padėkotų tiems, kurie prisidėjo prie šio persikėlimo.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
4

Velso princas ir princesė persikėlė į savo naujuosius namus „Forest Lodge“ gerokai anksčiau nei planuota. Po persikraustymo iš šeimos – netikėtas žingsnis: Kate padarė viską, kad padėkotų tiems, kurie prisidėjo prie šio persikėlimo.

0

Princas Williamas ir princesė Kate kartu su trimis vaikais – George'u, Charlotte ir Louisu – oficialiai persikėlė į „Forest Lodge“, esantį Vindzoro dvare. Persikraustymas įvyko gerokai anksčiau nei tikėtasi, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Williamas ir Kate Middleton
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Visiems darbuotojams padėkojo surengdami šventę

Nuo 2022 m. šeima gyveno „Adelaide Cottage“ ir planavo persikelti į II kategorijos aštuonių miegamųjų vilą iki Kalėdų.

Vis tik atsidavusi statybininkų ir darbuotojų komanda nenuilstamai dirbo, kad namai būtų paruošti karališkajai šeimai, o tai leido persikraustymą įgyvendinti mėnesiu anksčiau.

Norėdami padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie Williamo, Kate ir vaikų įsikūrimo naujuose namuose iki Bonfire Night, Velso princas ir princesė surengė padėkos vakarėlį tiems, kurie dalyvavo renovacijos procese.

Penktadienį Williamas ir Kate vaišino gėrimais ir užkandžiais „The York Club“ – privačiame bare netoli jų naujųjų namų.

Ši vieta skirta tik nariams  – „Crown Estate“ gyventojams ir darbuotojams, kurie prižiūri didžiąją dalį karališkojo turto, įskaitant ir Velso šeimos rezidenciją.

„Pora labai nuoširdžiai norėjo padėkoti visiems, kurie negailėdami jėgų padėjo“, – sakė vietos šaltinis.

Šeima paskutines atostogas skyrė kraustymuisi, kad 12-metis princas George'as, 10-metė princesė Charlotte ir 7-metis princas Louisas spėtų įsikurti prieš grįždami į mokyklą pirmadienį.

Šeima nusprendė išsikraustyti iš „Adelaide Cottage“, esančio Berkšyro dvare, siekdama pradėti „naują gyvenimą“. Williamas ne kartą yra sakęs, kad keturių miegamųjų namas buvo „prakeiktas“.

