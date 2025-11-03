Princo Williamo ir Kate Middleton asmeniniame gyvenime – rimti pokyčiai

Kaip praneša „The Telegraph“, pora kartu su trimis vaikais – princu George’u, princese Charlotte ir princu Louis – persikėlė per mokyklos atostogas ir šiuo metu jau įsikuria naujoje vietoje.
Naujas startas po sunkių išbandymų
Apie planus keisti gyvenamąją vietą buvo paskelbta dar rugpjūtį. Tuomet Kensingtono rūmų atstovas spaudai patvirtino žurnalui „People“: „Velso šeima šiemet persikels į naujus namus.“
Kai prieš trejus metus princas Williamas ir princesė Kate iš Londono Kensingtono rūmų persikėlė į Adelaide Cottage Vindzore, jie norėjo įsitikinti, ar ši vieta tinka jų šeimos gyvenimo ritmui. Princas George’as, princesė Charlotte ir princas Louis pradėjo lankyti netoliese esančią Lambrook mokyklą, o gyvenimas už Londono ribų suteikė daugiau privatumo ir žalumos.
Kalbėdama per Airijos gvardijos Šv. Patriko dienos paradą šių metų kovą, princesė Kate sakė: „Šiuo metu gyvename Vindzore. Iš Londono persikėlėme dėl daugiau žalumos – Vindzoras pakankamai arti sostinės, bet ne per toli.“
Gyvenimas Vindzore taip pat leidžia šeimai būti arčiau princesės Kate tėvų – Carole ir Michaelio Middletonų, kurie aktyviai padeda prižiūrėti anūkus.
Forest Lodge tapo nauju šeimos prieglobsčiu po išties sunkių pastarųjų metų. Netrukus po persikėlimo į Adelaide Cottage 2022 m. rugsėjį šeima neteko karalienės Elžbietos II. Tąkart sostą perėmė karalius Karolis III, o princas Williamas tapo įpėdiniu.
2024-ieji buvo dar sunkesni – tiek princesė Kate, tiek karalius susidūrė su vėžio diagnoze. Nors monarchas vis dar tęsia gydymą, princesė Kate šių metų sausį paskelbė, kad jos sveikatos būklė gerėja ir liga yra remisijoje.
Forest Lodge laikomas šeimos „amžinaisiais“ namais – čia jie ketina likti net ir tada, kai princas Williamas taps karaliumi. Naujasis dvaras yra vos 6,5 km atstumu nuo Adelaide Cottage, tačiau gerokai erdvesnis – turi aštuonis miegamuosius, palyginti su ankstesnio namo keturiais.
Nepaisant prabangos, pora ir toliau neplanuoja turėti gyvenančio personalo. Ilgametė vaikų auklė Maria Turrion Borrallo bei kiti darbuotojai gyvens atskiruose pastatuose netoliese esančiuose valdų kampeliuose.
Forest Lodge – XVIII a. gruziniško stiliaus dvaras, pastatytas 1770-aisiais ir 1829 m. įsigytas Karališkojo turto valdybos. Iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio čia gyveno Vindzoro Didžiojo parko pavaduotojas prižiūrėtojas. 1970-aisiais buvo kalbų, kad šiuose namuose galėtų apsigyventi princesė Anne su tuometiniu vyru Marku Phillipsu, tačiau jie to nepadarė.
Persikėlus Velso šeimai, aplink dvarą sustiprintos saugumo priemonės. „The Times“ rašo, kad įvestas 3,7 km apsaugos perimetras, todėl vietos gyventojai nebeturi prieigos prie kai kurių Vindzoro Didžiojo parko teritorijų.
Vietos gyventojai pasakoja, jog prarado galimybę naudotis Cranbourne Gate įėjimu ir automobilių stovėjimo aikštele, už kurią kasmet moka apie 150 JAV dolerių.
„Su savo šunimi čia vaikštinėjame jau 20 metų, todėl labai liūdna, kad nebegalime to daryti. Mokame už parko priežiūrą, bet dabar dalis teritorijos mums uždaryta“, – sakė vienas vietinis gyventojas laikraščiui „The Sun“.
Kitas gyventojas, Tomas Bunnas, pridūrė, kad nors jam teks ieškoti naujos vietos pasivaikščiojimams su devynerių metų šunimi Mr. Brown, jis supranta šiuos pokyčius: „Žinoma, apmaudu, bet visiškai suprantu – svarbiausia, kad Williamas, Kate ir jų šeima galėtų gyventi saugiai ir ramiai.“
