  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Naujas Kate Middleton žingsnis nustebino gerbėjus: to nesitikėjo

2025-10-30 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 10:55

Velso princesė Kate Middleton vėl atsidūrė dėmesio centre – ji pasipuošė nepaprastai reta tiara, kuri iki šiol buvo laikyta karališkuosiuose archyvuose.

Kate Middleton viešumoje pasirodė su neįprastu dabužių deriniu: kaina nustebins (nuotr. SCANPIX)
10

Velso princesė Kate Middleton vėl atsidūrė dėmesio centre – ji pasipuošė nepaprastai reta tiara, kuri iki šiol buvo laikyta karališkuosiuose archyvuose.

0

Pasirinktas papuošalas paskutinį kartą matytas viešumoje 1930-aisiais, rašo people.com.

Kate Middleton
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton

Istorinis karališkasis papuošalas – su ypatinga žinute

43-ejų princesė ši tiara pasidabino per 2023 m. lapkritį vykusią valstybinę vakarienę Buckinghamo rūmuose, skirtą Pietų Korėjos prezidento vizitui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ant Kate galvos suspindo „Strathmore Rose Tiara“ – itin subtilus galvos papuošalas, puoštas penkiomis deimantinėmis rožėmis. Tai buvo tik ketvirtas kartas, kai princesė viešai dėvėjo tiarą per savo karališką gyvenimą.

Šis galvos papuošalas priklausė velionei karalienei Elžbietai II. Jį 1923 m. kaip vestuvių dovaną jai įteikė tėvas – Strathmore ir Kinghorne grafas. Karalienės motina ją mūvėjo keliuose istoriniuose portretuose, tačiau vėliau tiara dingo iš viešojo akiračio net 90 metų.

Pagerbimas karaliui Karoliui?

Karališkosios šeimos ekspertai mano, kad toks sprendimas – labai sąmoningas.

„Kate visada rodė norą tęsti karalienės motinos tradicijas, o jos papuošalų pasirinkimas simbolizuoja pagarbą karališkajam palikimui“, – komentavo žinovai.

Neabejojama, kad tai taip pat yra asmeniškas gestas karaliui Karoliui III, kuris buvo ypač artimas savo močiutei.

Kaip pranešą people.com, mados ekspertė Bethan Holt šį išskirtinį papuošalą įvertino kaip „prarastą lobį“.

Ji tikina, kad Kate šią tiarą pasirinko ne atsitiktinai: „Tai emocingas ryšys tarp kartų. Princesė, kuri garsėja subtilia pagarba tradicijoms, grąžina į dienos šviesą tai, kas ilgai buvo paslėpta.“

Ekspertų teigimu, kadaise kiek per puošni ir nebe madinga laikyta tiara šiandien įgauna naują elegancijos kvėpavimą.

Velso princesė pastaruoju metu vis dažniau siejama su karalienės motinos įvaizdžiu ir laikysena. Pasirinkdama būtent šį papuošalą, ji ne tik žėri prabanga, bet ir siunčia žinią: istorija gyva tiek, kiek ją puoselėjantys žmonės.

