TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kate Middleton sulaužė karališką protokolą: štai ką padarė

2025-10-24 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 10:20

Princas Williamas ir Kate Middleton sulaužė karališkąją tradiciją priimdama netikėtą sprendimą dėl princo George.

Princas Williamas ir Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)
9

Kai 2013 m. buvo pakrikštytas būsimasis karalius, Velso princas ir princesė smarkiai nukrypo nuo karališkojo protokolo spręsdami, kas taps princo George krikštatėviais, rašoma mirror.co.uk.

Princas Williamas ir Kate Middleton su vaikais
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton su vaikais

2013 m. princas Williamas ir princesė Kate susilaukė savo pirmojo vaiko, princo George, ir karališkosios šeimos gerbėjai ir komentatoriai buvo sužavėti naujojo būsimojo karaliaus atėjimu. T

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjus trims mėnesiams po jo gimimo, jaunasis princas buvo pakrikštytas Karališkojoje koplyčioje Sent Džeimso rūmuose.

Šis istorinis įvykis buvo pirmasis per beveik 120 metų, kai keturios karališkosios šeimos kartos buvo nufotografuotos kartu.

Pasak karališkosios šeimos istoriko Valentine Low, princas George krikšto metu elgėsi labai gerai, nes buvo apsirengęs rankų darbo krikšto mantija, identiška karalienės Viktorijos dukters mantijai.

Laikantis karališkosios tradicijos, jaunasis princas buvo pakrikštytas naudojant puošnų 175 metų senumo istorinį „Lily Font“ krikšto indą, o ceremonijos metu taip pat naudotas vanduo iš Jordano upės.

Sulaužė karališkąją tradiciją

Nors Williamas ir Kate nusprendė laikytis daugelio karališkųjų tradicijų šią svarbią dieną, jie nukrypo nuo vieno reikšmingo protokolo – sprendimo, kas taps George krikštatėviais.

Kaip paaiškino Valentine’as Low savo knygoje „Courtiers“: „Daugeliu atžvilgių tai buvo labai tradicinis karališkas krikštas.“ Vis tik, kai tik vienas karališkosios šeimos narys buvo išrinktas vienu iš septynių jaunojo princo krikštatėvių, tai „reiškė tam tikrą tradicijos pažeidimą“.

Istoriškai karališkieji vaikai buvo krikštijami tik karališkųjų krikštatėvių, kurie dažnai būdavo kraujo giminaičiai. Visgi jaunasis princas George tapo išimtimi, žyminčia modernesnės eros pradžią karališkojoje šeimoje.

Tik vienas karališkosios šeimos narys buvo išrinktas George krikštatėvių – Williamo pusseserė Zara Tindall, kuri neturi karališkojo titulo.

Williamas ir Zara, gimę vos 13 mėnesių skirtumu, visada turėjo ypatingą ryšį, susiformavusį dar vaikystėje, todėl ji buvo akivaizdus pasirinkimas tampant viena iš George krikštatėvių.

„Channel 5“ dokumentiniame filme „Zara ir Anne: kaip motina, taip ir dukra“ karališkosios šeimos komentatorė Victoria Arbiter sakė:

„Williamui pasitikėjimas yra viskas, todėl kai turi pusbrolį, kuris supranta, ką reiškia būti karališkosios šeimos nariu, bet neturi su tuo susijusių atsakomybių, jis gali būti stiprybės ir paramos šaltinis.“

Priešingai nei dešimtmečius vyravusiai karališkajai tradicijai, Zara nebuvo vienintelė karališkosios šeimos narė, kai Kate ir Williamas kruopščiai rinkosi savo sūnaus krikštatėvius.

Kartu su ja buvo šeši jų artimi draugai ir šeimos nariai: Oliver Baker, Hugh Grosvenor – Vestminsterio hercogas, Emilia Jardine-Paterson, Julia Samuels ir William van Cutsem.

