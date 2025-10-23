Kate Middleton žodžiai sukrėtė gerbėjus: viskas blogiau nei atrodė

Jos žodžiai sujaudino tūkstančius karališkosios šeimos gerbėjų visame pasaulyje.
Nematė ir nekalbėjo su dukterėčia
Kaip rašo britų portalai mirror.co.uk, Velse princesė yra princo Harry ir Meghan Markle vaikų – princo Archie bei princesės Lilibet – teta. Tačiau dėl to, kad Sasekso hercogai dar 2020 m. pasitraukė iš oficialių pareigų ir išvyko gyventi į JAV, šeimos ryšiai akivaizdžiai atvėso.
Karališkosios šeimos apžvalgininkė Danielle Stacey yra sakiusi, kad „niekada nebuvo oficialiai patvirtinta, ar princas ir princesė Velse kartu su savo vaikais yra kada nors susitikę su princese Lilibet“.
Vis dėlto pati Kate prieš keletą metų tai netiesiogiai patvirtino. 2021 m. birželį, vos kelioms dienoms praėjus po Lilibet gimimo, „CBS News“ žurnalistai jos paklausė, ar ji turi kokių nors linkėjimų savo naujajai dukterėčiai.
„Linkiu jai visko, kas geriausia“, – mandagiai atsakė princesė.
Tačiau vėliau žurnalistas pasiteiravo, ar ji bent jau kalbėjosi su mažyle telefonu. Tuomet Kate nuleido akis ir trumpai atsakė: „Ne, neteko. Ne.“
Viltis dėl susitaikymo sugrįžo
Vis dėlto pastarosiomis savaitėmis pasirodė viltingų ženklų, kad ryšys tarp princo Harry ir karaliaus Karolio III pamažu atgyja.
Kaip rašo The Guardian, šį mėnesį tėvas ir sūnus pirmą kartą nuo monarcho onkologinės diagnozės susitiko asmeniškai. Teigiama, kad jie praleido kartu 55 minutes, o Harry tėvui padovanojo įrėmintą nuotrauką, kurioje – jis pats, Meghan ir jų vaikai.
Susitikimo metu abu pasibučiavo į skruostą, o karalius savo ruožtu sūnui įteikė dovaną – iš anksto paminėdamas jo 41-ąjį gimtadienį.
Nepaisant to, šaltiniai teigia, kad susitikimas buvo „labai formalus“, o Harry po jo juokavo, kad jautėsi „labiau kaip oficialus svečias nei šeimos narys“.
Karalius nematė anūkų jau trejus metus
Karoliui III paskutinį kartą savo anūkus pamatyti pavyko 2022 m. birželį, per Platininį karalienės Elžbietos jubiliejų.
Nuo to laiko, anot Harry, šeima į Jungtinę Karalystę negrįžo – esą dėl saugumo priežasčių.
Vis dėlto princas pabrėžė, kad vis dar jaučia ryšį su tėvyne:
„Dabar visas dėmesys turi būti sutelktas į mano tėtį... Aš visada mylėjau Jungtinę Karalystę ir visada ją mylėsiu.“
