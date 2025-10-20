Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi Meghan Markle nesulaikė ašarų: štai kas pravirkdė

2025-10-20 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 14:25

Sasekso hercogienė Meghan Markle ir princas Harry šeštadienį, spalio 18 d., Los Andžele dalyvavo George’o Zajfeno teniso turnyre, skirtame pagerbti anksti mirusio berniuko atminimą.

Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

Renginys vyko Los Andželo teniso klube ir siekė surinkti lėšų organizacijai Alliance for Children's Rights, teikiančiai teisinę pagalbą, saugius namus, švietimo ir šeimos paramos paslaugas pažeidžiamiems vaikams.

Renginys vyko Los Andželo teniso klube ir siekė surinkti lėšų organizacijai Alliance for Children’s Rights, teikiančiai teisinę pagalbą, saugius namus, švietimo ir šeimos paramos paslaugas pažeidžiamiems vaikams.

Meghan Markle teniso renginyje
Meghan artima draugė Kelly McKee Zajfen 2022 m. netikėtai neteko devynmečio sūnaus George’o, mirusio nuo COVID-19 ir virusinio meningito.

Meghan nesulaikė ašarų

44 metų hercogienė buvo akivaizdžiai susijaudinusi, kai Kelly kreipėsi į susirinkusiuosius. Gerbėjų įrašytame vaizdo įraše matyti, kaip Meghan braukia ašaras, stovėdama šalia savo vyro, 41 metų princo Harry. Ji vilkėjo baltą vidutinio ilgio suknelę be rankovių, o Harry buvo pasipuošęs baltais polo marškinėliais ir juodomis kelnėmis.

Vėliau Meghan savo „Instagram Stories“ paskelbė vaizdo įrašų ir nuotraukų rinkinį iš turnyro. Tarp jų – jautrus momentas, kai Kelly dukra Lily pribėga prie tėvų ant aikštelės, bei šiltos Meghan ir Kelly apkabinimų nuotraukos. Kitoje istorijoje pasirodė Lily ir princas Harry besišypsantys kartu, su užrašu: „Mūsų kita mylima Lily“ – užuomina į jų dukrą Lilibet, kuriai dabar ketveri.

Kelly, viena iš Alliance of Moms įkūrėjų, taip pat pasidalijo nuoširdžiu įrašu:

„George’o Zajfeno teniso turnyras buvo tiesiog nepaprastas. Mūsų bendruomenė atėjo su tiek daug meilės, širdies ir energijos, pagerbdama mūsų gražų berniuką.“

Ji pridūrė, kad renginyje netrūko ašarų, apkabinimų ir džiaugsmo, o surinkta rekordinė 200000 tūkstančių dolerių suma. Kelly padėkojo rėmėjams, tarp jų – „Ziffren Brittenham“ ir Meghan bei Harry Archewell fondą, kuris renginį remia jau antrus metus.

„Meg ir H, jūs nuolat mane stebinate savo atsidavimu bendruomenei, lojalumu ir draugyste. Esame nepaprastai dėkingi, kad ir šiemet palaikėte The Alliance. Ačiū, kad nešiojate Georgie savo širdyse ir padedate skleisti jo šviesą toliau.“

„Mes jus mylime,“ – užbaigė ji.

Rugsėjį Kelly „Instagram“ istorijose pasidalijo, kad su Meghan draugauja jau beveik 20 metų:

„Ji net buvo mano vestuvėse prieš 15 metų! Meghan – nuostabus, rūpestingas, linksmas ir šiltas žmogus. Ypač po Georgie netekties ji buvo šalia manęs – labai branginu šią draugystę.“

Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle nustebino gerbėjus: paviešino švelnų momentą su dukra

