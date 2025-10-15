Meghan Markle save pakvietė į Paryžiaus mados savaitę: dizaineris paviešino, ką jam rašė moteris

Po to, kai Sasekso hercogienė spalio 4 d. debiutavo mados pristatyme, naujasis prekės ženklo kūrybos direktorius papasakojo, kaip įvyko jos netikėtas pasirodymas.
„Su Meghan susipažinome prieš kelerius metus, ir nuo tada mes susirašinėjame žinutėmis“, – sakė jis leidiniui „The Cut“.
Pasikvietė save į renginį
Ji pati susisiekė ir pasakė, kad norėtų atvykti į pristatymą. „Nebuvo jokios strategijos ar didelio planavimo. Niekam nesakiau, kad ji ateis, nes norėjau, jog tai liktų staigmena“, – atskleidė 58 metų italų dizaineris.
Jis pridūrė, kad „mados pasaulyje tikros staigmenos pasitaiko retai, o ši buvo nuostabi“.
Prieš dvi savaites M. Markle sukėlė tikrą sąmyšį Paryžiaus mados savaitėje, pasirodžiusi „Balenciaga“ pristatyme su balta, ilgomis rankovėmis, sagomis segama tunika, krintančiu apsiaustu ir derančiomis kelnėmis. Minimalistinį įvaizdį ji papildė juodais aukštakulniais, juoda rankine ir deimantiniais auskarais.
Tuo metu jos atstovas teigė, kad Markle atvyko palaikyti P. Piccioli, kuris po tapimo prekės ženklo kūrybos direktoriumi liepą pristatė savo pirmąją kolekciją.
„Per daugelį metų hercogienė yra vilkėjusi ne vieną P. Pierpaolo kurtą drabužį“, – sakė atstovas.
Be to, Markle „jau seniai žavisi jo meistriškumu ir modernia elegancija.
Visgi, nors šis įvykis buvo svarbus tiek M. Markle, tiek P. Piccioli, gerbėjai kėlė klausimų, kodėl ji remia prekės ženklą, kuris susilaukė daug kritikos.
Vienas „Instagram“ vartotojas rašė: „Hercogienė – veidmainystės įsikūnijimas: moteris, kuri teigia ginanti vaikų interesus, eina į mados šou, kuris surengė šiurpią vaikų kampaniją“.
Kitas pridūrė: „Kodėl gi ji apskritai eitų į ‘Balenciaga’ šou? Kaip kuri nors mama galėtų palaikyti tokį prekės ženklą?“.
Trečias vartotojas teigė: „Ironiška, kad atšaukta moteris pasirodo atšauktam prekės ženklui. Ką galvoja mama, eidama į mados šou, kur vaikų modeliai pozuoja su fetišistiniais meškiukais?“.
M. Markle, 44 metų, kartu su vyru princu Harry, 41, augina 6 metų princą Archie ir 4 metų princesę Lilibet.
Kritikai turėjo omenyje „Balenciaga“ kampaniją iš 2022 metų, kurioje vaikai laikė meškiukus, vilkinčius fetišinio stiliaus aprangą. Netrukus po to mados namai sureagavo ir atsiprašė dėl fotosesijos pobūdžio.
Deja, tai nebuvo vienintelė priežastis, dėl kurios M. Markle sulaukė kritikos šio šou metu. Vienu momentu, stebėdama modelius, žengiančius podiumu, ji prasijuokė. Nors neaišku, kas tiksliai sukėlė jos juoką, kai kurie mano, kad ji reagavo į modelį, kuris pargriuvo ant podiumo. Tačiau buvusios serialo „Suits“ žvaigždės atstovas patikino, kad Markle nesijuokė iš modelio.
