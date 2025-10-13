Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle nustebino gerbėjus: paviešino švelnų momentą su dukra

2025-10-13 18:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 18:50

Sasekso kunigaikštienė Meghan Markle dalijasi itin asmenišku motinystės momentu. 44-erių kunigaikštienė savo „Instagram“ paskyroje paviešino nuotrauką ir vaizdo įrašą, kuriuose įamžinta su dukra, ketverių metų Lilibet.

Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
5

0

Kaip rašo people.com šiuo įrašu Meghan paminėjo Tarptautinę mergaičių dieną, Jungtinių Tautų 2011 m. įsteigtą iniciatyvą, kuria švenčiamas moterų ir mergaičių vaidmuo visame pasaulyje.

„Visoms mergaitėms – šis pasaulis priklauso jums. Darykite viską, kad apsaugotumėte savo teises, naudokitės savo balsu, palaikykite viena kitą. Mes darysime tą patį už jus. Tai – jūsų teisė ir mūsų atsakomybė. Pirmyn, merginos! Su Tarptautine mergaičių diena“, – rašė Meghan savo įraše.

Švelnus motinos ir dukros kadras

Nuotraukoje, kurią kunigaikštienė paviešino, matyti Meghan, švelniai laikanti dukrą už rankos. Abu kadrai nufotografuoti gamtoje – mama dėvėjo šviesius drabužius, o Lilibet buvo pasipuošusi rožiniu kostiumėliu ir derančia rankine.

Vaizdo įraše, kurį taip pat dalijosi Meghan, Lilibet matyti lakstanti lauke saulėtą dieną – spinduliuojanti vaikišką džiaugsmą ir energiją.

Kartu su Lilibet Sasekso kunigaikštienė augina ir sūnų – šešiametį Archie.

Prisiminė sunkumus ir kalbėjo apie vaikų ateitį internete

Kaip primena people.com, Meghan ir anksčiau aktyviai minėdavo šią dieną. Pernai ji pasakojo apie patirtą patyčių mastą, prisipažindama buvusi „viena labiausiai pasaulyje ujama moterų“.

Šią savaitę Meghan ir Harry taip pat dalyvavo „Projektas sveikos mintys“ metinėje labdaros ceremonijoje Niujorke, kur už savo veiklą buvo apdovanoti kaip Metų humanitarai.

„Mūsų vaikai, Archie ir Lilibet, yra vos šešerių ir ketverių metų. Ar galite tuo patikėti?“ – sakė Meghan scenoje, pridurdama, kad kol kas vaikai dar per maži naudotis socialiniais tinklais.

„Laimei, jie dar per jauni socialiniams tinklams, bet mes žinome, kad ta diena ateis“, – teigė ji.

Kunigaikštienė pabrėžė, jog tėvai turi ruoštis skaitmeniniam pasauliui, kuris gali turėti didelę įtaką vaikų emocinei gerovei.

