Princas Williamas ruošia naują skaudų smūgį Markle ir broliui: to jie nesitikėjo

Pasak unian.net, šis sprendimas galėtų tapti analogišku tam, kaip karalius Karolis III prieš kelerius metus galutinai atskyrė savo brolį princą Andrew nuo monarchijos.
Sprendimas brendo vasarą Balmorale
Ši tema buvo aptariama dar vasaros metu, kai karališkoji šeima viešėjo Balmoralo pilyje. Būtent tada, anot šaltinių, Viljamas įsitikino, kad „monarchija negali atsinaujinti, kol Harry ir Meghan formaliai išlaiko Sasekso hercogų titulus“.
Primename, kad po vadinamojo „Megxit“ 2020-aisiais princas Harry ir Meghan atsisakė vykdyti oficialias karališkąsias pareigas, tačiau titulų neprarado. Jų vaikai – princas Archie ir princesė Lilibet – po Karolio III įžengimo į sostą 2022 m. taip pat gavo princo ir princesės titulus.
„Tai ne kerštas, o institucijos išsaugojimas“
Anot artimųjų, Williamas šį klausimą vertina ne kaip asmeninį konfliktą, o kaip pareigą monarchijai.
„Tai nėra kerštas – tai klausimas dėl institucijos išsaugojimo. Viljamas nori parodyti, kad geba priimti sudėtingus sprendimus, net jei jie paliečia pačius artimiausius žmones“, – cituoja vieną iš šaltinių Radar Online.
Vis dėlto, anot žiniasklaidos, ne visi šeimos nariai pritaria tokiam griežtam požiūriui.
Kate ragina vyrą elgtis atsargiai
Teigiama, kad Velse princesė Kate Middleton ragina vyrą išlikti santūriam ir nesiimti skubotų veiksmų.
Pasak poros draugų, Kate supranta institucijos svarbą, tačiau baiminasi, kad toks žingsnis dar labiau pagilintų plyšį tarp brolių ir visai karališkajai šeimai pridėtų naujų įtampos taškų.
Karališkosios šeimos pamoka iš praeities
Priminsime, kad skandalais pagarsėjęs karaliaus brolis princas Andrew buvo priverstas atsisakyti savo oficialių titulų po kaltinimų dėl netinkamo elgesio.
Dabar, anot britų spaudos, būtent šis precedentinis sprendimas galėtų tapti pavyzdžiu Willjamo planui – jei karalius Karolis III tam pritartų.
Kol kas nei Bakingamo rūmai, nei Sasekso hercogai šių pranešimų oficialiai nekomentuoja, tačiau karališkosios šeimos stebėtojai neabejoja – artėjančios žiemos šventės rūmuose gali būti įtemptos kaip niekada anksčiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!