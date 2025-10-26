Kalendorius
Gyvenimas

Pasirodė naujas skandalingas gandas apie Meghan Markle elgesį

2025-10-26 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 15:30

Anglijos karališkojoje šeimoje vėl sklando skandalingas gandas: Sasekso kunigaikštienė Meghan Markle neva nepagarbiai bendravo ir net pakėlė balsą prieš rūmų personalą prieš savo vestuves su princu Harry 2018-aisiais.

Pasirodė naujas skandalingas gandas apie Meghan Markle elgesį (nuotr. SCANPIX)
5

0

Autorė, rašanti apie karališkąją šeimą, teigia, kad Velso princas ir princesė buvo sukrėsti gandų, rašo mirror.co.uk.

Meghan Markle ir princas Harry renginyje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ir princas Harry renginyje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtampa tarp „nuostabiosios ketveriukės“

Nors visuomenei gerai žinoma, kad garsioji „nuostabioji ketveriukė“ – princas Williamas, Kate Middleton, princas Harry ir Meghan Markle – nutolo vieni nuo kitų po to, kai Harry ir Meghan 2020 metais atsisakė savo karališkųjų pareigų, manoma, kad įtampa tarp jų kilo dar prieš kelerius metus.

Pirmieji trinties ženklai pasirodė ruošiantis Harry ir Meghan vestuvėms – tuo metu įvyko garsusis incidentas dėl pamergių suknelių, kuris sukėlė įtampą tarp Meghan ir Kate.

Incidentas prieš vestuves

Kaip teigiama karališkosios šeimos ekspertės Tinos Brown knygoje „The Palace Papers“, Williamas ir Kate pasijuto nepatogiai, kai pasklido gandai, jog Meghan neva aprėkė jauną rūmų darbuotoją.

Pasak T. Brown, Velso princas ir princesė pajuto „palengvėjimą“, kai Sasekso kunigaikščiai persikėlė gyventi į Kaliforniją ir atsisakė savo oficialių pareigų, nes Meghan elgesys su rūmų personalu juos esą „šokiravo“.

Williamas ir Kate visada elgėsi pagarbiai su personalu

Autorė rašė: „Williamas ir Kate visada stengdavosi savo darbuotojus laikyti tarsi šeima.

Kandidatai, norintys prisijungti prie jų komandos, pastebėdavo, kaip stipriai jie remiasi savo komunikacijos specialistų patarimais net ir priimdami smulkesnius sprendimus. Todėl jiems buvo netikėta, kaip Meghan elgėsi su kai kuriais darbuotojais.“

Aprašytas konkretus konfliktas

Toliau T. Brown aprašė konkretų incidentą: „Nepatogi situacija kilo ruošiantis vestuvėms, kai Meghan tariamai pakėlė balsą prieš jaunesnę darbuotoją, kuri nukėlė vieną viešą pranešimą, nes jis sutapo su kito aukšto rango karališkosios šeimos nario planuotu pranešimo paskelbimu.

Vienas įvykį matęs asmuo sakė: „Negalėčiau pasakyti, kad tai buvo patyčios, bet niekada nebuvau girdėjęs, kad kas nors iš karališkosios šeimos taip kalbėtų su darbuotoju.“

Harry esą pažadėjo pasikalbėti su Meghan, o ji vėliau atsiprašė, tačiau tokios situacijos, pasak šaltinių, vėliau kartojosi.“

Meghan neigia kaltinimus

Meghan ne kartą buvo kaltinama netinkamu elgesiu su rūmų personalu, tačiau ji visus kaltinimus neigia.

Manoma, kad Meghan ir Kate santykiai iš pradžių buvo geri, tačiau jau kelerius metus jos visiškai nebendrauja.

Tuo tarpu Williamo ir Harry santykiai išlieka itin įtempti – po viešų pareiškimų ir interviu apie jų pasitraukimą iš karališkosios šeimos, broliai taip pat beveik nebendrauja.

