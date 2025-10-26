Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Po titulų atsisakymo – nauja skandalo banga: aiškėja dar negirdėtos detalės apie princą Andrew

2025-10-26 17:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 17:45

Apie skandalais apipintą princo Andrew praeitį ir ryšius su Jeffrey Epsteinu vėl prabilta garsiai – šįkart detalių atskleidė nauja biografinė knyga.

Princas Andrew (Nuotr. SCANPIX)
6

Apie skandalais apipintą princo Andrew praeitį ir ryšius su Jeffrey Epsteinu vėl prabilta garsiai – šįkart detalių atskleidė nauja biografinė knyga.

REKLAMA
5

Naujienų portale „Page Six“ skelbiama, kad skandalinga reputacija garsėjantis princas Andrew neva naudodavosi tiek draugais, tiek savo darbuotojais – net karališkosios apsaugos pareigūnais, kad šie jam surastų moterų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Andrew
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Andrew

Pasitelkdavo net asmens sargybinius

Pasak biografo Andrew Lownie, naujoje knygoje „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ teigiama, kad princas dažnai „prašydavo savo aplinkos žmonių surasti merginas, su kuriomis galėtų susitikinėti“ – pirmenybę esą teikęs blondinėms ir balerinoms.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis išsirinkdavo patrauklią baleriną Karališkajame balete ir siųsdavo savo apsaugos pareigūną pakviesti ją susitikti su princu. Kartais pagalbininkai būdavo siunčiami į naktinį klubą Chinawhite Londone – pakviesti merginas prie jo stalo arba į viešbučio apartamentus užsienyje“, – rašo Lownie.

REKLAMA

Autorius priduria, kad Andrew sąmoningai rinkdavosi viešbučius, o ne karališkąsias rezidencijas, nes tai jam esą suteikdavo daugiau laisvės: „Buvo gandų, kad jis mėgo keliauti su moterimis, o apsistodamas viešbučiuose galėdavo pats nuspręsti, su kuo susitikti – verslo žmonėmis ar moterimis.“

Domėjosi balerinomis labiau nei baletu

Lownie tvirtina, kad princas Andrew pasinaudojo ir savo karališkuoju titulu – Anglijos nacionalinio baleto globėjo pareigomis, tačiau esą „jo domėjimasis labiau krypo į šokėjas, o ne į baletą“.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai jis ateidavo į spektaklius, reikalavo pats pasirinkti, kas sėdės su juo karališkoje ložėje. Įtariama, kad tarp jų buvo meilužės, viena jogos mokytoja ir įvairūs verslininkai“, – cituoja „Page Six“.

Tęsiasi Epstein šešėlis

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad princas Andrew buvo priverstas atsisakyti visų titulų dėl vis dar tebevykstančio Jeffrey Epsteino skandalo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvusi Epstein auka Virginia Giuffre, šių metų balandį mirusi būdama 41-erių, dar anksčiau teigė, kad buvo priversta tris kartus turėti lytinių santykių su Andrew, kai jai tebuvo 17 metų. 2022-aisiais princas su ja pasiekė susitarimą Jungtinėse Valstijose, sumokėjęs milijonines kompensacijas, tačiau kaltinimus ir toliau neigia.

Bekingemo rūmai šių naujų kaltinimų nekomentuoja. Pats princas Andrew kartoja anksčiau duotą poziciją:

„Kaip sakiau ir anksčiau – kategoriškai neigiu visus man keliamus kaltinimus.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų