Po titulų atsisakymo – nauja skandalo banga: aiškėja dar negirdėtos detalės apie princą Andrew

Naujienų portale „Page Six“ skelbiama, kad skandalinga reputacija garsėjantis princas Andrew neva naudodavosi tiek draugais, tiek savo darbuotojais – net karališkosios apsaugos pareigūnais, kad šie jam surastų moterų.
Pasitelkdavo net asmens sargybinius
Pasak biografo Andrew Lownie, naujoje knygoje „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ teigiama, kad princas dažnai „prašydavo savo aplinkos žmonių surasti merginas, su kuriomis galėtų susitikinėti“ – pirmenybę esą teikęs blondinėms ir balerinoms.
„Jis išsirinkdavo patrauklią baleriną Karališkajame balete ir siųsdavo savo apsaugos pareigūną pakviesti ją susitikti su princu. Kartais pagalbininkai būdavo siunčiami į naktinį klubą Chinawhite Londone – pakviesti merginas prie jo stalo arba į viešbučio apartamentus užsienyje“, – rašo Lownie.
Autorius priduria, kad Andrew sąmoningai rinkdavosi viešbučius, o ne karališkąsias rezidencijas, nes tai jam esą suteikdavo daugiau laisvės: „Buvo gandų, kad jis mėgo keliauti su moterimis, o apsistodamas viešbučiuose galėdavo pats nuspręsti, su kuo susitikti – verslo žmonėmis ar moterimis.“
Domėjosi balerinomis labiau nei baletu
Lownie tvirtina, kad princas Andrew pasinaudojo ir savo karališkuoju titulu – Anglijos nacionalinio baleto globėjo pareigomis, tačiau esą „jo domėjimasis labiau krypo į šokėjas, o ne į baletą“.
„Kai jis ateidavo į spektaklius, reikalavo pats pasirinkti, kas sėdės su juo karališkoje ložėje. Įtariama, kad tarp jų buvo meilužės, viena jogos mokytoja ir įvairūs verslininkai“, – cituoja „Page Six“.
Tęsiasi Epstein šešėlis
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad princas Andrew buvo priverstas atsisakyti visų titulų dėl vis dar tebevykstančio Jeffrey Epsteino skandalo.
Buvusi Epstein auka Virginia Giuffre, šių metų balandį mirusi būdama 41-erių, dar anksčiau teigė, kad buvo priversta tris kartus turėti lytinių santykių su Andrew, kai jai tebuvo 17 metų. 2022-aisiais princas su ja pasiekė susitarimą Jungtinėse Valstijose, sumokėjęs milijonines kompensacijas, tačiau kaltinimus ir toliau neigia.
Bekingemo rūmai šių naujų kaltinimų nekomentuoja. Pats princas Andrew kartoja anksčiau duotą poziciją:
„Kaip sakiau ir anksčiau – kategoriškai neigiu visus man keliamus kaltinimus.“
