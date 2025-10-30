Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Princas Williamas laimėjo bylą prieš prancūzų žurnalą dėl paparacių nuotraukų

2025-10-30 16:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 16:25

Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Williamas laimėjo bylą teisme prieš prancūzų žurnalą „Paris Match“, paskelbusį paparacių darytas nuotraukas iš privačių jo šeimos atostogų, praneša agentūra „Reuters“.

Princas Williamas (nuotr. SCANPIX)

0

Procesas prieš „Paris Match“, kuris priklauso prabangos prekių koncernui LVMH, buvo pradėtas balandį, praėjus kelioms dienoms po to, kai žurnalas paviešino Alpėse atostogavusių Williamo ir jo žmonos bei vaikų nuotraukas. Dabar žurnalas paskelbė tesimo pranešimą ir pareiškė pažeidęs šeimos privatumą bei jos teises į atvaizdą. Daugiau komentarų leidinys nepateikė. Williamo ir Kate advokatai informavo teismą, kad pora pirmenybę teikia pranešimo paskelbimui, o ne kompensacijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Velso princas ir princesė pasiryžę saugoti privatų savo šeimos laiką ir užtikrinti, kad jų vaikai galėtų augti be perdėto dėmesio ir kišimosi“, – sakė Kensingtono rūmų atstovas.

Tai jau antras kartas, kai Williamas ir Kate laimėjo bylą prieš prancūzų žurnalą. 2012 m. leidinys „Closer“ paskelbė Kate nuotraukas, kuriose ji buvo be liemenėlės.  Tada teismas dviem atsakingiems žurnalo asmenims skyrė maksimalias 45 tūkst. eurų baudas.

Williamas ir Kate siekia, kad trijų jų vaikų – princų George‘o ir Lousiso bei princesės Charlottės  – vaikystė būtų kiek įmanoma normali. Williamas neslepia savo antipatijos žiniasklaidai. Jo motina Diana 1997 m. žuvo autoavarijoje Paryžiuje, kai jos automobilį persekiojo paparaciai.

