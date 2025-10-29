Prakalbo apie princo Williamo grasinimus šeimos narėms: sureagavo ir rūmai

Šią istoriją paskleidė žurnalistė Emily Maitlis, kuri savo tinklalaidėje „The News Agents“ pareiškė, kad tarp princo Williamo ir jo pusseserių buvo įvykęs susitikimas. Pasak jos, per pokalbį Williamas neva įspėjo pusseseres Eugenie ir Beatrice, jog jų „princesių“ titulai galėtų būti peržiūrėti, jei jos neįtikins tėvo išsikraustyti iš Crown Estate valdomos rezidencijos, rašo express.co.uk.
Rūmai atskleidė tiesą
Vis dėlto Kensingtono rūmai šiuos teiginius paneigė – oficialiai patvirtinta, kad jokio tokio susitikimo nebuvo. Kaip rašo „The Mirror“, rūmų atstovai taip pat pabrėžė, jog 43-ejų princas Williamas net neturi teisės atimti karališkųjų titulų, nes tai yra tik monarcho galioje.
Šis epizodas – dar vienas posūkis vadinamojoje Royal Lodge istorijoje. Viešojoje erdvėje vis garsiau reikalaujama, kad 65 metų princas Andrew paliktų 30 kambarių rezidenciją Windsor Great Park teritorijoje. Spaudimas kyla dėl jo praeities ryšių su velioniu nuteistu pedofilu Jeffrey Epstein.
Nors princas Andrew neigia visus jam mestus kaltinimus ir jau seniai nebepriklauso aktyviems karališkosios šeimos nariams, visuomenės apklausos rodo, kad dauguma britų nenori, jog karaliaus brolis liktų gyventi tokioje prabangioje valdoje.
Manoma, kad nors princas Andrew turi Royal Lodge nuomos sutartį iki 2078 metų, jis svarsto galimybę persikelti į mažesnį būstą. Žiniasklaida skelbia, kad princas domisi Frogmore Cottage, o jo buvusi žmona Sarah Ferguson – Adelaide Cottage.
Kol kas Bakingamo rūmai nepatvirtino, koks sprendimas dėl Royal Lodge bus priimtas.
