Atskleistas naujas Kate Middleton pomėgis: turi ypatingą ryšį su velione karaliene

Apie tai, kaip netyčia praneša „Daily Mail“, užsiminė pats menininkas.
„Manau, kad pasakiau per daug!“ – su nedideliu sąmyšiu pripažino Levine’as.
Ryšys su karaliene Elžbieta II
Levine’s su karaliene dirbo dar 2004 m., kai buvo paprašyta įamžinti 800 metų Džersio salos ištikimybę monarchijai. Per dvi fotosesijas karo šiuolaikinio meno meistras padarė daugiau kaip 8000 nuotraukų. Monarchė pati išsirinko oficialų portretą „Ramusis“, kuris net atsidūrė ant „Time“ viršelio.
Tačiau populiariausia tapo visai kita akimirka: karalienė su užmerktomis akimis, ramybėje ir meditaciniame pasaulyje paskendęs veidas. Kūrinys „Būties lengvumas“ iki šiol laikomas vienu geriausių jos portretų.
Būtent ši nuotrauka ir tapo įkvėpimu meditacijai bei priešprieša nerimo pilnam šiuolaikiniam pasauliui.
Karališkas susitelkimas į sveikatą
Meditacija – tai veikla, kuri Kate artima ir dėl kitos priežasties. Pastarieji metai princesės gyvenime buvo kupini išbandymų po vėžio diagnozės.
Jos pirmasis viešas pasirodymas po žinios apie ligą buvo simboliškas: Kate pozuoja lauke, atsirėmusi į medį, žvelgdama aukštyn. Karališkosios šeimos biografė Sally Bedell Smith people.com teigė:
„Gamtos apsuptyje ji atrado stiprybę ir viltį. Tai žinutė mums visiems.“
Kate taip pat domisi „miško voniomis“ – terapiniu buvimu gamtoje, padedančiu suvaldyti stresą.
Ne vienintelė meditacijos gerbėja rūmuose
Karališkoji meditacijos banga plinta ne tik Britanijoje. Princas Harry jau 2019 m. prisipažino kasdien medituojantis, padėdamas sau kovoti su nerimu. Meghan Markle savo tinklaraštyje „The Tig“ rašė, kad meditacija „sukrėtė jos pasaulį“ ir padarė ją „tiesiog laimingesnę“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!