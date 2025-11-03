Pasklido jaudinanti princo Williamo ir Kate Middleton akimirka: ekspertės įžvalgos šokiruoja

Nepaisant trumpo išsiskyrimo 2007 m., jų meilė pasibaigė magiškomis karališkomis vestuvėmis, surengtomis Vestminsterio abatijoje, Londone, 2011 m. Tačiau po vestuvių, nors Velso princas ir princesė dažnai šiltai kalbėjo apie savo neabejotiną meilę ir palaikymą vienas kitam, jie retai keisdavosi meiliais fiziniais gestais viešumoje.
Vietoj to, akylai stebėtojai pastebėjo daugybę subtilių, švelnių akimirkų, kuriomis pora pasidalino per metus, galbūt labiausiai įsimintinai matytų 2022 m. pabaigoje Bostone vykusioje „Earthshot Prize“ apdovanojimų ceremonijoje.
Karališkoji pora, atvykusi į JAV kelios dienos anksčiau, dalyvavo prabangioje ceremonijoje, kad įteiktų apdovanojimus už „Earthshot Prize“, kurį įsteigė pats Williamas, skirtą atpažinti ir plėsti novatoriškas aplinkosaugos idėjas.
Nuostabus meilės demonstravimas buvo užfiksuotas vaizdo įraše, kuriame – širdį verianti akimirka, kai Williamas švelniai uždėjo ranką ant Kate nugaros, jai lėtai sėdantis į savo vietą prieš ceremoniją.
Ekspertės įžvalgos
Pasak kūno kalbos ekspertės Judi James, šis taktilinis bendravimo būdas buvo sinonimas „flirto signalams“ ir rodė, kad pora buvo „abipusio dėkingumo būsenoje“.
Aptardama „galingą“ gestą, J. James laikraščiui „The Daily Mail“ sakė: „Jų prisilietimai viešumoje visada buvo tyliai tekantis abipusio prisirišimo ir palaikymo naratyvas, o jų pasąmonės skatinami atspindėjimo signalai, kai jie pozuoja ir juda su vientisa sinchronija ir be pastangų choreografija, paaiškina, kokie jie vienminčiai.“
J. James priduria, kad Kate ir Williamas linkę vengti „viešos informacijos transliavimo“ ritualų, tokių kaip amžinas rankų laikymas, kuriam pirmenybę teikia princas Harry ir Meghan Markle, pažymėdama, kad Velso princas ir princesė „visada puikiai atrodo“.
Iš tiesų, per trumpą savo, kaip dirbančių karališkųjų asmenų, kadenciją Harry ir Meghan tapo žinomi dėl savo taktilinio rankų laikymo, dažnai suvokiamo kaip švelnus paguodos ženklas per jų nuolatinį neramumą „Firmoje“.
Tačiau Harry atsiskyrusiam broliui ir svainei vieši meilės demonstravimai (PDA) yra daug retesnis įvykis.
Vietoj to, kaip pabrėžia J. James, karališkoji šeima „atrodo dievina slėpti savo intensyvumą, o ne naudoti jį kaip reklaminį stendą“. Tačiau trumpa akimirka, kai jų privati meilė buvo viešai parodyta, suteikė autentišką įžvalgą apie tikrąjį jų santykių pobūdį už uždarų durų.
Kūno kalbos subtilybės
Analizuojant jų kūno kalbos subtilybes tą akimirką, J. James teigia, kad Williamo rankos padėtis „galėjo būti greitas pritarimo jos kalbai signalas arba nukreipiamasis gestas, siekiant užtikrinti, kad ji elegantiškai atsisėstų“.
Ji pažymi, kad Kate atsisėdus į vietą, Williamas „palaiko ranką vietoje“, o jo kadaise tvirtas prisilietimas tampa „glostymu“, po kurio seka „viskas gerai švelnus patruliavimas“, jis tuo pat metu „visiškai atgręžia galvą, kad skirtų Kate visą dėmesį, kai kalba su ja“.
Williamo guodžiantis gestas Kate iš tiesų galėjo būti dėl daugybės kontroversijų, kurios nustelbė dienas prieš renginį, įskaitant įsiutusią rasės eilę ir skandalingą Harry ir Meghan „Netflix“ dokumentinio filmo anonsą.
Prieš porai net nusileidus JAV, Jungtinėje Karalystėje kilo įsiutusi rasės eilė po to, kai paties Princo krikštamotė, ledi Susan Hussey, kuri taip pat 62 metus dirbo vėlyvosios Karalienės dešine ranka.
Ledi Susan Hussey buvo apkaltinta rasistinių komentarų sakymu juodaodei smurto artimoje aplinkoje kampanijos dalyvei Ngozi Fulani Bakingemo rūmų renginyje.
Williamui ir Kate esant lėktuve, jų Kensingtono rūmų atstovas paskelbė pareiškimą, smerkiantį „nepriimtinus“ ledi Hussey komentarus, kuri atsistatydino iš savo vaidmens karališkojoje šeimoje.
Filmo anonsas
Tačiau kontroversija neabejotinai metė niūrią šešėlį ant to, kas turėjo būti Princo „Super Bowl“ akimirka. Tada, per pirmąją pilną jų kelionės dieną, princas Harry ir Meghan išleido bombos vertą „Netflix“ dokumentinio filmo anonsą.
Užuomina į naujas atakas prieš Monarchiją, rūmų insaideriai jį apibūdino kaip „karo paskelbimą“ Velsams ir karališkajai šeimai, taip pat išsklaidydami visas viltis, kad Sasekso asmenys galėjo siekti rezoliucijos per vykstantį konfliktą su „Firma“.
Tačiau, kaip visada profesionalai, Kate ir Williamas tęsė savo kelionę JAV ir pasipuošė ryškiomis šypsenomis, eidami žaliuoju kilimu aukšto lygio renginyje.
Vis dėlto, jiems atsisėdus į vietas, reti poros vieši meilės gestai galėjo būti nedidelė žvilgsnis į nerimą, vyravusį užkulisiuose, J. James pažymėjo, kad tiek Williamas, tiek Kate naudojo „beveik vienodą kiekį subtilių ryšio ženklo prisilietimų“.
Iš tiesų, galbūt rodantis, kaip svarbu, kad renginys praėjo gerai, atsižvelgiant į kilusias kontroversijas, J. James teigia, kad subtilus rankos gestas veikė kaip „tylus komplimentas“ Kate iš jos vyro.
Tačiau, užuot buvęs iš anksto suplanuotas, ji priduria, kad neįprastas Williamo ryšio ženklas ar neverbalinis meilės išreiškimas buvo ir „spontaniškas, ir svarbus“, tarnaujantis kaip neatsiejama „privataus naratyvo tarp jo ir jo žmonos“ dalis.
Ceremonijos metu Kate ir Williamas sėdėjo tarp pagrindinių aktyvistų, novatorių, politikos formuotojų ir atlikėjų, kurie visi susirinko švęsti pasaulio kylančias aplinkosaugos figūras.
Galų gale, trumpa, bet miela akimirka, kuria Velso princas ir princesė pasidalino prieš penkerius metus, turėjo būti nepaprastai indikatyvi to, kas laukė ateityje.
Vėžio diagnozė
Po širdį veriančio pranešimo apie Kate vėžio diagnozę praėjusiais metais, pasaulis pradėjo matyti visiškai kitokią ir, atrodo, taktilesnę Karališkosios poros pusę.
Kate pradėjus ilgą kelią į pasveikimą, ir galbūt kaip ryškus solidarumo, kaip susivienijusios poros, ženklas, per pastaruosius 18 mėnesių poros meilės pusė buvo parodyta kaip niekada anksčiau.
Atrodo, nebebijodami PDA, kai princas ir princesė pasirodė daugybėje karališkųjų įsipareigojimų, tarp jų buvo užfiksuota vis daugiau labai meilių ir švelnių akimirkų.
Tačiau J. James nuomone, jų susivienijusi kūno kalba „Earthshot“ apdovanojimuose žymėjo stiprų iš anksto egzistuojantį ryšį tarp poros, pridurdama, kad tai tik „patvirtina gilios meilės ir adoracijos ritualus, kuriuos matėme Kate vaizdo įrašo atnaujinime apie jos vėžį“.
Jausmai tik sustiprėjo
2024 m. rugsėjo mėn., praėjus mėnesiams po Princesės vėžio diagnozės, Kensingtono rūmai išleido jaudinantį poros ir jų trijų vaikų – George'o, Charlotte's ir Louis'o – vaizdo įrašą.
Tai buvo precedento neturintis giliai asmeninio filmuoto kadras, rodantis intymų Velsų šeimos portretą, kokio dar niekada nebuvo matyti.
Vaizdo įrašo centre buvo mielas meilės demonstravimas tarp poros, pora net pasidalino dviem bučiniais, nepaisant to, kad tai buvo retas reiškinys, išskyrus jų aukšto lygio vestuvių bučinį.
Nors retai matomi viešojoje erdvėje, J. James mano, kad švelnūs jausmai, kuriais pora dalinosi, niekada nesvyravo, o tik sustiprėjo, porai transformuojantis iš universiteto mylimųjų į dešimtmečio Karališkąją porą.
Aiškindama širdį veriančios „Earthshot“ akimirkos svarbą, ji priduria: „Tai įrodo, kad tai, kas mums buvo rodoma apie jų meilę vienas kitam tame vaizdo įraše, buvo tikrasis ledkalnis, ir kad to ledkalnio viršūnė buvo subtiliai paslėpta akyse daugiau nei dešimtmetį.“
