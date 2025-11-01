Papasakojo apie princo Williamo ir Kate Middleton skyrybas: viską lėmė 1 skambutis

2011 m. balandį susituokusi pora iki šiol atrodo laiminga ir nuo to laiko susilaukė trijų vaikų - princo George'o, princesės Charlotte ir princo Louiso.
Gerai žinoma, kad jie užmezgė romaną, kai abu studijavo St Andrews universitete.
Tačiau naujoji karališkoji knyga pasakoja apie audringesnius jų santykių momentus ir apie tai, kas lėmė jų išsiskyrimą 2007 m., kol jie atgaivino savo romaną vakarėlyje, kuris galiausiai lėmė jų sužadėtuves 2010 m., rašo mirror.co.uk.
Knygos „Catherine, Velso princesė: Biografija“ autorius Robertas Jobsonas nagrinėja jų pažinties universitete pradžią, sunkų laikotarpį po studijų baigimo ir jų susitaikymą.
Į viešumą lenda naujos detalės
Kaip dažnai pranešama, Kate pirmą kartą atkreipė būsimo vyro dėmesį, kai, abiem kartu pradėjus mokytis tame pačiame universitete, pasirodė su perregima suknele universiteto labdaros madų šou.
Tačiau, nors daugelis mano, kad jų pirmasis susitikimas įvyko St Andrews, autorius rašo, kad iš tikrųjų jiedu susitiko gerokai seniau, kai Williamas dar mokėsi Itone, o Kate – Marlborough koledže.
Jis aiškina, kad tai jam atskleidė Middletonams artimas šaltinis: „Tuo metu jie daug bendravo, ir jie buvo pažįstami“.
Iš pradžių, kai jie pradėjo studijuoti universitete, abu turėjo skirtingus partnerius, tačiau po madų šou Williamas ir Kate tapo pora, antrajame ir trečiajame kurse kartu gyveno studentų namuose ir savaitgalius leido Highgrove ir Balmorale.
Iki 2005 m. abu baigė studijas, o kai karalienė dalyvavo išleistuvių ceremonijoje, ji pirmą kartą susitiko su Kate tėvais.
Baigusi universitetą Kate įsidarbino pardavėja mažmeninės prekybos įmonėje „Jigsaw“, o Williamas įstojo į Sandhursto karo akademiją.
Tuomet prasidėjo karštligiškos spekuliacijos apie poros santuoką, visgi apie sužadėtuves nebuvo nieko girdėti.
Tačiau, kaip rašoma knygoje, karališkoji šeima pradėjo spekuliuoti dėl dažnų Kate atostogų Karibų jūros regione – Mustikėje.
Autorius teigia, kad jos viršininkas iš leido Catherine naudotis prabangia vila saloje privačioms romantiškoms atostogoms su princu – vargu ar tai yra privilegija, kuri suteikiama daugumai darbuotojų“.
Skaudus skambutis
Tačiau 2006 m. pabaigoje apie sužadėtuves dar nebuvo girdėti, o 2007 m. sausį, prieš Kate gimtadienį mergina paskambinusi Williamui su juo nutraukė santykius.
Teigiama, kad jis taip pat atšaukė pažintį su Middletonais per Naujuosius metus ir po emocingo pokalbio telefonu abu pasuko skirtingais keliais. Pora apie savo išsiskyrimą iš tiesų yra anksčiau kalbėjusi per sužadėtuvių interviu.
„Tuo metu nebuvau labai laiminga, bet dėl to tapau stipresnė. Sužinai apie save dalykų, kurių galbūt nesupratai. Manau, kad kai esi jaunesnis, santykiai gali tave visiškai užvaldyti. Aš labai vertinu tą laiką, nors tuo metu apie tai negalvojau“, – prisipažino Kate.
Williamas sakė: „Abu buvome labai jauni... abu ieškojome savęs ir buvome skirtingi charakteriai. Labai stengėmės rasti savo kelią ir augome, todėl tai buvo tiesiog šiek tiek erdvės ir tai išėjo į gera.“
Grubus atsakas
Po išsiskyrimo abu ėmė linksmintis vakarėliuose, o knygoje teigiama, kad Williamas laiką dažnai leisdavo naktiniuose klubuose, tuo tarpu Kate laiką vis dažniau leido su seserimi Pippa.
Autorius rašo, kad Williamas netrukus grįžo prie įprasto gyvenimo ir užsisklendė kariuomenės kareivinėse, o Kate ir toliau buvo vieniša, dėvėjo kaip niekada drąsius drabužius ir net patraukė laivybos paveldėtojo sero Henrio Ropnerio dėmesį.
Visgi jau tada Williamas puoselėjo norus ją vėl susigrąžinti.
Tačiau atrodo, kad jiems nereikėjo ilgai laukti, kol atgaivins savo romaną, ir visa tai lėmė bendras bičiulis ir buvęs Didžiojo nacionalinio čempionato nugalėtojas žokėjus Samas Waley-Cohenas.
Naujoje knygoje aprašoma, kaip jis pakvietė juos abu į teminį vakarėlį, kuriame Kate dar kartą patraukė Williamo dėmesį apsirengusi slaugytojos kostiumu.
Vėliau pora savo santykius slėpė, tačiau vos tik Kate buvo pastebėta labdaringame popmuzikos koncerte, skirtame 10-osioms mirusios princesės Dianos mirties metinėms paminėti, keliomis eilėmis nutolusi nuo Williamo, kalbos apie jų susitaikymą tik pagyvėjo.
Pranešama, kad kai pora galiausiai susižadėjo, Kate sesuo Pippa suorganizavo privatų mergvakarį draugės namuose.
Knygoje rašoma, kad Kate pasipuošė figūrą apnuoginančiu kostiumėliu ir puikiai imitavo popžvaigždės Cheryl hitą „Fight For This Love“.
