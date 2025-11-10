 
Karališkąją šeimą purto rimtas skandalas: princesė nutraukė tylą

2025-11-10 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 09:55

Norvegijos princesė Ingrid Alexandra (21 m.) pirmą kartą viešai pakomentavo situaciją dėl savo netikro brolio Mariaus Borg Høiby (28 m.), kuriam gresia teismas 2026 m. vasarį dėl rimtų kaltinimų – tarp jų ir keturių moterų išžaginimo.

Policija (nuotr. 123rf.com)

Norvegijos princesė Ingrid Alexandra (21 m.) pirmą kartą viešai pakomentavo situaciją dėl savo netikro brolio Mariaus Borg Høiby (28 m.), kuriam gresia teismas 2026 m. vasarį dėl rimtų kaltinimų – tarp jų ir keturių moterų išžaginimo.

0

Lapkričio 2 d. nacionalinis transliuotojas NRK paskelbė interviu su būsima Norvegijos karaliene, kurio metu princesė trumpai pakomentavo rezonansinę bylą, susijusią su jos šeima, rašo PEOPLE. 

Iškelta sunki byla

„Žinoma, tai sunku. Sunku visiems aplinkiniams, man kaip seseriai, mamai ir tėčiui. Ir, žinoma, visiems, kuriuos ši byla palietė,“ – sakė princesė, šiuo metu studijuojanti socialinius mokslus Sidnėjaus universitete Australijoje.

Paklausta, kaip ji jaučiasi būdama toli nuo namų, kol visa tai vyksta, princesė atsakė: „Taip, tai... nežinau, ar norėčiau gilintis daugiau nei tiek.“ 

Pasak AFP, teismas vyks nuo 2026 m. vasario 3 d. iki kovo 13 d. Oslo apygardos teisme. Per praėjusią vasarą Marius Borg Høiby buvo oficialiai apkaltintas 32 nusikaltimais, tarp jų – išžaginimu, smurtu artimoje aplinkoje ir fiziniu užpuolimu. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 10 metų laisvės atėmimo.

Skandalas prasidėjo 2024 m. rugpjūtį, kai Norvegijos žiniasklaida pranešė, kad Marius buvo sulaikytas dėl įtarimų, jog „psichologiškai ir fiziškai“ užpuolė 20-metę moterį. Vėliau prokuratūra pateikė kaltinimus, tarp kurių – vienas išžaginimo su sueitimi ir trys be jos atvejai. Kai kurie iš nusikaltimų, kaip teigiama, buvo nufilmuoti.

Mariaus teisininkas Petar Sekulic teigė, kad jo klientas pripažins kaltę dėl kai kurių mažesnių nusikaltimų, tačiau neigia rimčiausius kaltinimus.

Marius neturi karališkojo titulo ir neįtrauktas į sosto paveldėjimo eilę, tačiau anksčiau ne kartą lydėjo karališkąją šeimą oficialiuose renginiuose.

