Princesė Charlotte mokykloje turi pravardę: atskleidė, kaip ją vadina bendraklasiai

Princesė nuo 2022 m. rugsėjo lanko Lambrooko mokyklą Berkšyre, kur ji gali kiek atitolti nuo karališkojo gyvenimo, skelbia mirror.co.uk.
Paaiškėjo princesės pravardė
Jos tėvai, Velso princas Williamas ir princesė Kate Middleton, pasirūpino, kad ji gautų normalų auklėjimą, ir tai įrodo jos pravardė – ją vyresni vadina Charlotte Cambridge.
Vis dėlto trečioji eilėje į sostą vis dar vadinama savo paskutiniu karališkuoju titulu, rašoma pranešimuose.
Kalbama, kad jos bičiuliai sutrumpina jos vardą ir vadina ją Lottie Wales, taip primindami jos tėvų – Velso princo ir princesės – pareigas.
Šią garbę jiedu gavo po karalienės Elžbietos II mirties, kai buvęs Velso princas, karalius Karolis III, suteikė jiems aukštesnius titulus.
Nuomonės formuotoja Laura-Ann atskleidė, kad princesė Kate taip pat vadino savo dukrą šiuo vardu, kai su savo sūnumis dvejų metų George'u ir ketverių metų Bertie susitiko su ja per vieną renginį.
Pokalbį su karališkąja šeima ji atpasakojo nuo klausimo apie jauniausiąjį vaiką, pagyrė jo peteliškę ir pasakė: „Malonu su jumis susipažinti.“
„Kate ji paklausė, kiek Bertiui metų, ir aš pasakiau, kad jam ketveri. Ji atsakė: „O, jis tokio pat amžiaus kaip Lottie“. Ji vadina ją Lottie!“
Charlotte taip pat turi daugybę kitų pravardžių. Tėvai pripažįsta jos „karingą“ asmenybę, vadindami ją „karingąja princese“, anksčiau yra sakiusi „Vanity Fair“ karališkoji korespondentė Katie Nicholl.
O 2018 m. per apsipirkimą parduotuvėje „The Range“ vienas pirkėjas dienraščiui „Daily Mail“ pasakojo girdėjęs, kaip Kate savo dukrą pavadino „poppet“.
Charlotte nėra vienintelė Velso šeimos narė, turinti savo pravardę – Kate ir Williamas turi vieną žavingą pravardę ir princui George'ui.
Pranešama, kad kartą pora sutrumpino jo inicialus iki PG.
Jų jauniausią vaiką, šešerių metų princą Louisą, gerbėjai kadaise praminė „Boss Baby“ – to paties pavadinimo filmo herojumi.
Ši pravardė prigijo po to, kai princas prisijungė prie šeimos išvykų ir jo stipri asmenybė pasidarė vis akivaizdesnė.
