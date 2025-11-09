Britų karališkoji šeima pagerbė per pasaulinius karus žuvusių karių atminimą

Užsienio reikalų ministerijos balkone stovėjo karalienė Camilla ir princesė Kate. Šios sutuoktinis, sosto įpėdinis princas Williamas, lydėjo tėvą, šiam dedant gėlių vainiką. Karališkosios šeimos nariai tradiciškai buvo įsisegę aguonos žiedą.
Ceremonijoje Londono centre taip pat dalyvavo ministras pirmininkas Keiras Starmeris bei jo pirmtakai. Jie taip pat padėjo vainikus. Karinė kapela sugrojo gedulo maršą.
„Šį atminimo sekmadienį mes, kaip tauta, sustojame, kad pagerbtume visus, kurie tarnavo mūsų šaliai“, – sakė K. Starmeris.
Po to pro Kenotafą turėjo žygiuoti kariai ir veteranai. Naujienų agentūros PA duomenimis, Londone buvo laukiama apie 20 Antrojo pasaulinio karo veteranų.
Karių atminimo diena kasmet sutampa su antruoju lapkričio sekmadieniu, kuris yra arčiausiai lapkričio 11-osios, Paliaubų dienos, skirtos paminėti paliaubas pirmajame Pasauliniame kare 1918 m.
