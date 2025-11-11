Žmonės neslėpė emocijų išvydę paviešintą princo Williamo nuotrauką: spaudžią širdį

Nuotraukoje Williamas stovi tuo pačiu tašku, kur Diana pozavo 1991 metais, ir akimirka, kupina nostalgijos, priminė pasauliui princesės Dianos šilumą ir filantropišką dvasią.
Neeilinė nuotrauka sujaudino visus
Trečiąją viešnagės Brazilijoje dieną Velso princas aplankė Korkovado kalno viršūnę, pasigrožėjo 30 metrų aukščio Kristaus atpirkėjo statula ir tyliai sustojo refleksijai, sekdamas velionės motinos pėdomis, rašo mirror.co.uk.
Šis simbolinis statinys, sukurtas 1931 m. architekto Heitor da Silva Costa ir skulptoriaus Paul Landowski, vaizduoja išskėstomis rankomis stovintį Jėzų Kristų ir laikomas vienu iš septynių šiuolaikinio pasaulio stebuklų.
Viršūnėje, kuri buvo uždaryta turistams per 45 minutes trukusį princo apsilankymą, Williamas pasigrožėjo įspūdingu Guanabaros įlankos vaizdu, o vėliau atsigręžė į kamerą, kad atkartotų savo motinos legendinę nuotrauką. Atvykus, princą palydėjo kunigas Omaras Raposo, šventovės „Kristus Atpirkėjas“ globėjas, ir nuvedė į koplyčią statulos papėdėje.
Tuometinis princas Charlesas ir princesė Diana 1991-ųjų turo metu lankėsi Brazilijos sostinėje Brazilijoje, San Paule, Rio de Žaneire bei Amazonės regione esančiame Karadžaso mieste, Paros valstijoje. Tuometinis Velso princas daug dėmesio skyrė aplinkosaugai – kartu su tuometiniu Brazilijos prezidentu Fernandu Colloru de Mello surengė dienos trukmės seminarą apie gamtos išsaugojimą karališkajame jachte „Britannia“ netoli Amazonės žiočių.
Tuo tarpu princesė Diana sulaukė pasaulinio dėmesio dėl jautraus gesto – ji be jokios baimės laikė už rankos ir apkabino ŽIV/AIDS sergančius vaikus. Tai buvo drąsus ir reikšmingas žingsnis laikais, kai šia liga sergančius žmones vis dar lydėjo didelė stigma. Diana taip pat lankėsi ligoninėse ir vaikų globos centruose, kur gyveno apleisti arba ŽIV užsikrėtę vaikai, akcentuodama savo humanitarinę veiklą. Tuo metu spauda pabrėžė augančią įtampą tarp Charleso ir Dianos – nors viešai pasirodydavo kartu, jų darbotvarkės vis labiau skyrėsi.
Šių dienų apsilankymo metu princas Williamas susitiko su Adamu Rootu, bendrovės „Matter“ įkūrėju ir generaliniu direktoriumi. Jo sukurta technologija leidžia pašalinti mikroplastikus iš skalbimo mašinų ir pramoninių įrenginių išleidžiamo vandens, apsaugant vandenynus nuo taršos. Williamas pasidžiaugė išradimu ir atskleidė ketinantis tokius filtrus įrengti visuose karališkuosiuose rūmuose esančiose skalbimo mašinose.
„Nuostabi idėja, – sakė princas. – Sumokėsime pilną kainą!“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!