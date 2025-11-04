Princui Williamui nerimą kelia vaikų ateitis: jaudinasi dėl vieno

Princas Williamas pasakojo, kaip jo trys vaikai įkvepia jį siekti sprendimų dėl klimato kaitos mūsų planetai, ruošiantis nusileisti Rio de Žaneire, kur prasidės jo „Earthshot“ prizų įteikimas, skelbė mirror.co.uk.
Princas Williamas nerimauja dėl vaikų ateities
Velso princas atvyksta į Braziliją, kur vyks penktoji jo pasaulinio aplinkosaugos projekto dalis, kulminaciją pasieksiantis žvaigždžių įvertinimų šou Rio de Žaneire trečiadienį.
Būsimasis karalius pasakojo, kad nori, jog jo vaikai augtų pasaulyje, „apsuptame gamtos, galimybių ir vilties jausmo dėl ateities“, o tai jį skatina atkreipti dėmesį į tuos, „kurie atsisako padėti dėl mūsų planetos“.
Williamas, 12 metų princo George’o, 10 metų princesės Charlotte ir 7 metų princo Louiso tėvas, 2020 metais pradėjo „Earthshot“ prizą, kuriuo siekiama apdovanoti verslininkus beveik šešiais milijonais eurų, radusius sprendimus mūsų laikų didžiausioms aplinkosaugos problemoms.
Princas Williamas kasmet vykdo savo apdovanojimus – nuo Londono iki Singapūro, Bostono JAV ir praėjusiais metais Kėpo Taune, Pietų Afrikoje. Šią savaitę apdovanojimai bus švenčiami Lotynų Amerikoje pirmą kartą, Rio de Žaneire.
Williamas sakė: „Kaip tėvas, nuolat galvoju apie pasaulį, kurį paveldės mano vaikai. Noriu, kad jie augtų apsupti gamtos, galimybių ir vilties dėl ateities. Bet aš taip pat žinau, kad jei dabar veiksmingai neįsikišime, ta ateitis bus pavojuje. „Earthshot“ prizas skirtas pokyčiams, tam, kad įrodytume savo vaikams, jog esame pasirengę kovoti dėl jų rytojaus.“
Princas taip pat kalbėjo apie pagrindinę projekto kryptį, sakydamas: „Skubi optimizmo dvasia yra „Earthshot“ prizo širdis.“
Kalbėdamas su žurnalu „Hello!“ prieš nusileidimą, jis sakė: „Tai tikėjimas, kad nors mūsų laukiantys iššūkiai yra milžiniški, sprendimai yra pasiekiami, ir mes turime veikti greitai ir ryžtingai, kad juos įgyvendintume. Tai nėra aklasis vilties jausmas. Tai viltis, paremta įrodymais, išradingumu ir tų žmonių drąsa, kurie atsisako pasiduoti dėl mūsų planetos.“
„Jaučiuosi labai pagerbtas galėdamas vykti į Braziliją – šalį, pasižyminčią nepaprasta gamtos grožiu ir kultūriniu gyvastingumu. Rio, su savo energija, žmonėmis ir ikoniškais kraštovaizdžiais, atrodo kaip tobula vieta švęsti aplinkosaugos inovacijų galią. Šis regionas yra namai vieniems iš svarbiausių pasaulio ekosistemų ir labiausiai aistringų aplinkosaugos gynėjų. Rengdamiesi apdovanojimus Brazilijoje, mes atkreipiame dėmesį į sprendimus, kylančius iš šio pasaulio krašto, ir pasauliui rodome klimato veiksmų skubumą bei galimybes.“
Šią savaitę Rio bus paverstas „Earthshot“ miestu, o trijų dienų „Earthshot“ viršūnių susitikimas vainikuis apdovanojimų ceremonija prie vandens esančiame „Rytojaus muziejuje“.
Brazilijos Pasaulio taurės laimėtojas futbolininkas Cafu ir televizijos žvaigždė Luciano Huckas sudarys vedėjų duetą, kuriam talkins „Formulės 1“ čempionas Sebastianas Vettelis, Brazilijos labiausiai apdovanota olimpinė gimnastė Rebeca Andrade bei Txai Suruí, vienas iš svarbiausių Brazilijos vietinių bendruomenių ir aplinkosaugos balsų.
Kalbėdama prieš specialų pasirodymą apdovanojimuose, Australijos superžvaigždė Kylie Minogue sakė: „Brazilija – aš grįžtu! Tai privilegija ir garbė dalyvauti „Earthshot“ prizų renginyje Rio, scenoje kartu su žmonėmis ir idėjomis, kurios gali išgelbėti mūsų planetą.“
Holivudo aktorius Matthew McConaughey taip pat įgarsino apdovanojimų anonsą „Susipažinkite su tikraisiais pasaulio veiklos herojais“, kuriame pristatomi 15 finalistų ir jų sprendimai.
Brazilijos supermodelis ir aplinkosaugos aktyvistas Gisele Bündchen taip pat dalyvauja šių metų žvaigždžių gausoje, prisijungdama prie „Earthshot“ prizo tarybos, kuri rinks penkis šių metų nugalėtojus. „Earthshot“ prizo vadovas Jasonas Knaufas sakė, kad Williamas įkūrė apdovanojimus, nes „ši dešimtmetis yra kritiškai svarbus“.
Jis pridūrė: „Tai langas, per kurį dar turime laiko veikti – ir todėl, kad princas Williamas tiki, jog tai gali būti didžiulė žmonijos sėkmės istorija. Kad su skubumu ir optimizmu galime šiuos metus padaryti reikšmingais.“
Williamas įkūrė „Earthshot“ prizą 2020 metais, įkvėptas JAV prezidento John F. Kennedy 1962 metų „Mėnulio misijos“ kalbos, kuria amerikiečiai buvo raginami pasiekti Mėnulį iki dešimtmečio pabaigos. Williamo tikslas – pagreitinti aplinkosaugos inovacijų tempą, kad iki 2030 metų būtų sprendžiamos tokios problemos kaip klimato kaita, plastiko tarša vandenynuose ir laukinės gamtos buveinių nykimas.
Iš beveik 2 500 kandidatų iš 72 šalių atrinkti 2025 metų finalistai atstovauja išskirtiniam klimato lyderystės pavyzdžiui. Ceremonija, tikimasi, sulauks bendros 34 milijonų žiūrovų auditorijos Brazilijoje ir JK – tai didžiausia renginio istorijoje, transliuojama per BBC ir Globo. Jasonas taip pat pabrėžė, kad Williamo noras panaudoti savo unikalią platformą planetos labui išlaiko jį optimistiškai nusiteikusį dėl ateities.
Jis pridūrė: „Jo teigiama nuostata ir optimizmas yra nuoširdūs ir užkrečiantys – žmonės nori bendradarbiauti su „Earthshot“ prizu dėl optimizmo ir „galime tai padaryti“ požiūrio, kuris yra organizacijos širdyje. Tai kyla tiesiai iš Princo.“
„Jis jaučia atsakomybę prisidėti tokiu būdu. Tai seniai gyvuojanti šeimos tradicija – dirbti aplinkosaugos labui, ir jis jautė, kad turi tai daryti taip, kad tai atspindėtų ne tik jo asmenybę, bet ir tai, ko modernus pasaulis tikisi iš savo lyderių. Jis taip pat manė, kad nėra daug balsų, galinčių kalbėti apie aplinkosaugos klausimus pozityviai ir suteikti ilgalaikę perspektyvą, kaip tai daro jis.
Ikoniškas Kristaus Atpirkėjo monumentas Rio de Žaneire šią savaitę bus apšviestas žaliai, švęsti „Earthshot“ prizą.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!