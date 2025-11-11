Išklojo, ko Kate Middleton nepasako žodžiais: štai ką ji slepia

Princesės Kate „plieninė“ laikysena, kai ji save pateikia kaip karališkąją „medžiotoją“, itin sužavėjo vieną karališkosios šeimos ekspertę, rašo mirror.co.uk.
Kate Middleton kilmė lemia svarbias savybes
Kai Kate oficialiai tapo karališkosios šeimos dalimi, ištekėjusi už princo Williamo, buvo daug kalbama apie jos vidurinės klasės kilmę – jų vestuvės pažymėjo pirmą kartą, kai būsimasis karalius vedė ne iš aristokratijos kilusią moterį.
Pasak karališkosios ekspertės, jos kilmė galėjo tapti vienu iš jos kaip Vindzorų namų narės sėkmės aspektų – tai suteikė jai „plieninį ryžtą“ ir atsargumą, leidžiantį numatyti galimas grėsmes monarchijai ir išlaikyti atstumą nuo tų, kurių ketinimai nėra geri.
Velso princesė paskutinį kartą buvo matyta su gėdingai pagarsėjusia Sarah Ferguson per Kento hercogienės laidotuves – kur viešai demonstravo šaltumą Sarah atžvilgiu, tai užfiksavo ir kameros.
Princas Williamas pasielgė panašiai su savo dėde, buvusiu princu Andrew, kurį karalius Karolis III išbraukė iš oficialiaus kilmingųjų sąrašo.
Vyresnysis brolis paskelbė griežtą pareiškimą, „pasmerkiantį“ savo brolį ir išreiškusį paramą „bet kokių privartos formų aukos“.
Laidotuvėse Andrew buvo apstebėtas nesėkmingai bandantis užmegzti pokalbį su sūnėnu Williamu, tačiau būsimasis karalius jam atsakė itin šaltai.
Iš ekspertės – susižavėjimo žodžiai Kate Middleton
Karališkoji ekspertė Tessa Dunlop leidinyje „The Independent“ teigė, kad Kate, kaip pašalietės, daugelį metų siekusios pripažinimo, statusas yra raktas į jos gebėjimą suprasti, ką monarchija turi daryti, kad išliktų.
To, anot jos, nesupranta tokie žmonės kaip Fergie – kurios šeima visada buvo artima karališkajai šeimai dar iki jos santuokos.
T. Dunlop aprašė, kaip tai pasireiškė viešumoje per minėtas laidotuves: „Ryškus kontrastas tarp šių dviejų moterų buvo stulbinantis – Kate išraiškingas, valdingas veidas tapo tarsi atsaku į jau ir taip niūrią dieną.
Vieno karališkojo komentatoriaus pavadinta „apsaugine medžiotoja“, Vindzorų šeimos kruopšti žaidėja dar kartą atmušė pavojų – jos laikysena ir „ledo karalienės“ išorė yra alchemija, nulėmusi šį naują jai priskirtą „alfos“ epitetą.
Medžiotoja Kate – nepaliečiama karališkojo žavesio jėga, tyliai signalizuojanti, kad gana yra gana. Vos keliais žingsniais toliau, ant tos pačios laiptų pakopos, Williamas atkartojo žmonos elgesį, reaguodamas į Andrew pasisakymus.“
Ekspertė pridūrė: „Kate visada žaidė ilgą žaidimą, o tiek ji, tiek jos vyras turi negailestingus, plieninius asmenybės bruožus.“
Kate geba „atsikratyti“ tų, kurie gali kenkti monarchijai
Plačiai pranešta, kad Williamas suvaidino lemiamą vaidmenį savo dėdės Andrew nuopuolyje. Karališkasis autorius Omidas Scobie savo knygoje „Endgame“ teigė, kad būtent Williamas persvėrė sprendimo svarstykles taip, kad velionė karalienė galiausiai ėmėsi ryžtingų veiksmų prieš savo mylimą sūnų 2022 metais.
Andrew kaltintoja, velionė Virginia Giuffre, JAV buvo iškėlusi jam civilinį ieškinį, o Williamo ryžtas buvo lemiamas priimant galutinį sprendimą – iš Andrew buvo atimti karališkieji globos titulai, garbės kariniai rangai ir jis buvo priverstas gintis kaip „privatus asmuo“.
Andrew su V. Giuffre susitarė teisme, kaip pranešta, sumokėjęs milijonus, tačiau ir toliau neigia jos teiginius, kad tris kartus ją seksualiai išnaudojo, kai jai buvo 17 metų.
Biografijos „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ autorius Andrew Lownie „The Mirror“ teigė, kad Williamas greičiausiai suvaidino svarbų vaidmenį ir paskutiniame Andrew pasmerkime rūmuose, „sutvirtindamas“ karaliaus ryžtą.
T. Dunlop rašė, kad Kate nelaiko monarchijos savaime suprantamu dalyku, nei jos ateities – užtikrinta. Tai leidžia jai „atsikratyti“ tų, kurie gali kelti ilgalaikę grėsmę visos monarchijos gerovei.
Tai apima ir jos „apskaičiuotą šaltumą Meghan atžvilgiu“, kuris, pasak ekspertės, rodo poros atsargumą jos atžvilgiu, „kuri, regis, nei suprato, nei vertino instuticiją, prie kurios jie yra taip prisirišę“.
