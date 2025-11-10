 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdusi Kate Middleton klausimą karalienė Camilla dengėsi veidą: štai ko paklausė

2025-11-10 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 10:20

Atminimo dienos minėjime princesė Kate Middleton uždavė karalienei Camillai trumpą, vos keturių žodžių klausimą, po kurio Camilla prisidengė veidą popieriaus lapu – skaitytojas iš lūpų atskleidė, koks jis buvo.

Karalienė Camilla ir Kate Middleton Atminimo dienos minėjime (nuotr. SCANPIX)
9

Atminimo dienos minėjime princesė Kate Middleton uždavė karalienei Camillai trumpą, vos keturių žodžių klausimą, po kurio Camilla prisidengė veidą popieriaus lapu – skaitytojas iš lūpų atskleidė, koks jis buvo.

Karalius Karolis III davus žodį tylos minute pagerbti tuos, kurie žuvo per karinius konfliktus, sekmadienį jautrių Atminimo dienos iškilmių metu jo žmona, karalienė Camilla, ir Velso princesė Kate sunkiai slėpė savo emocijas.

Karalienė Camilla ir Kate Middleton
FOTOGALERIJA. Karalienė Camilla ir Kate Middleton

Atskleidė, ko Kate Middleton paklausė karalienės Camillos

Abi karališkosios šeimos narės stebėjo ceremoniją Užsienio, Sandraugos ir plėtros biuro pastato balkone, iš kurio atsiveria vaizdas į kenotafą, rašo mirror.co.uk.

Jos stebėjo, kaip karalius, Kate Middleton vyras princas Williamas ir kiti karališkosios šeimos nariai, taip pat aukščiausi politikai ir Sandraugos aukšti komisarai pagerbia mirusiuosius padėdami vainikus.

Vainikų padėjimo ceremonijos metu abi moterys, rodos, pasidalijo privačia šilta akimirka. Trumpas Kate klausimas karalienei Camillai, kurį iššifravo skaitytojas iš lūpų, privertė karalienę prisidengti veidą rankoje turėtu programos lapu.

Skaitytojas iš lūpų Jeremy Freemanas „Reach PLC“ atskleidė, kad Velso princesė šypsodamasi pasisuko į karalienę ir paklausė: „Ar tu tai matei?“

Camilla atsakė pažvelgdama į Kate su supratinga šypsena veide, o tada greitai paslėpė pusę veido ir savo išraišką už lapo, trumpai kažką atsakydama princesei.

Kas tiksliai patraukė jų dėmesį vainikų padėjimo akimirką lieka nežinoma, tačiau po to Kate buvo užfiksuota dar kartą besijuokianti su Camilla. Po trumpo linksmo momento karališkosios šeimos narės vėl surimtėjo ir toliau stebėjo ceremoniją.

Atminimo dienos ceremonijoje nepasirodė princesė Anne

Kate ir Camilla, abi elegantiškai apsirengusios juodais drabužiais ir prie jų prisisegusios raudonus aguonų žiedus, balkone buvo lydimos Edinburgo hercogo ir hercogienės. Edinburgo hercogienė Sophie buvo pastebėta braukianti ašaras, stebėdama jaudinančią ceremoniją.

Stovėdama šalia neseniai našliu tapusio Kento hercogo, Sophie išdidžiai žiūrėjo, kaip jos vyras, Edinburgo hercogas Edwardas, padeda savo vainiką prie memorialo.

Princesė Anne šį kartą renginyje nedalyvavo ir neprisijungė prie savo brolių – karaliaus Karolio III ir princo Edwardo – nes šiuo metu su savo vyru, viceadmirolu seru Timothy Laurence, vieši Australijoje ir Singapūre.

Vietoj to karališkoji princesė šią dieną paminėjo sudalyvaudama Atminimo pamaldose Sidnėjuje, padėjo vainiką prie Anzako memorialo.

