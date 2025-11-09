 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kate Middleton akyse kaupėsi ašaros: akyliausi pastebėjo pokytį

2025-11-09 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-09 17:00

Kate Middleton atrodė rami ir susikaupusi, kai šį rytą prisijungė prie tautos, tyliai pagerbdama kasmetinį Atminimo sekmadienį prie Senato memorialo. Tiesa, akyliausiai gerbėjai įžvelgė pokytį jos aprangoje ir ašaras.

0

Kate stebėjo, kaip karalius ir jos vyras princas Williamus padėjo vainikus prie nacionalinio karo memorialo Vaithole, o vėliau 11 valandą dalyvavo nacionalinėje dviejų minučių tylos pagerbimo ceremonijoje, skelbė mirror.co.uk.

Paviešintose fotografijose matyti, kad Kate akyse kaupėsi ašaros.

Pastebėjo akyliausi

Princesė buvo apsivilkusi juodą paltą ir prie jo derančią skrybėlę, stebėdama ceremoniją iš balkono.

Paprastai princesė prie švarko prisisega tris dideles aguonas, tačiau šiemet karališkosios šeimos stebėtojai pastebėjo svarbų jos aprangos pokytį. K. Middleton šį kartą segėjo vieną didelę aguoną.

Tuo tarpu karalienė Camilla ir kunigaikštienė Sofi segėjo po tris gėles. Nors rūmai to niekada oficialiai nepatvirtino, manoma, kad karališkosios šeimos nariai segi kelias seges, taip pagerbdami šeimos narius, kovojusius ir žuvusius karuose.

Kitos karališkosios šeimos moterys dažnai renkasi daryti tą patį. Velionė karalienė buvo gerai žinoma tuo, kad prie Senatfo segėdavo penkių aguonų rinkinį – daugelis tikėjo, jog taip ji pagerbdavo penkias karinių pajėgų šakas, tarp kurių yra sausumos kariuomenė, Karališkasis jūrų laivynas ir Karališkosios oro pajėgos.

