  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Michaelo Jacksono dukra 27-erių Paris parodė, ką jai padarė narkotikų vartojimas: vaizdas – šokiruojantis

2025-11-12 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 15:55

Michaelo Jacksono dukra Paris Jackson neseniai atvirai pasidalijo skaudžia patirtimi, primindama, kad narkotikų vartojimo pasekmės gali išlikti visam gyvenimui. 27-erių dainininkė ir aktorė atskleidė, kad dėl priklausomybės praeityje jai liko nuolatinis sveikatos sutrikimas – pažeista nosies pertvara.

Paris Jackson (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)

Paris Jackson (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)

0

Socialiniame tinkle „TikTok“ Paris parodė, kad jos nosies pertvaroje yra skylė, ir pabrėžė, jog šis defektas – ilgalaikis narkotikų vartojimo padarinys.„Tai yra... taip, iš to, iš ko jūs galvojate. Nevartokite narkotikų, vaikai“, – sakė ji savo sekėjams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Problemą turėjo jau kuris laikas

Paris pasakojo, kad problema atsirado dar bebūnant dvidešimties, ir nors dabar jau beveik šešerius metus yra švari ir nevartoja, šis sužalojimas jai vis dar kelia diskomfortą, rašoma „New York Post“ .

„Kai kvėpuoju, mano nosis skleidžia labai garsų švilpimą“, – sakė ji, pridurdama, kad atsisakė plastinės operacijos, nes tokiai procedūrai reikėtų vartoti nuskausminamuosius, o tai galėtų pakenkti jos blaivumui.

„Kiekvienas žmogus gyvenime turės patirtį, kurios jam reikia. Aš niekam nesakysiu, ką daryti, bet nerekomenduoju vartoti narkotikų – jie sugriovė mano gyvenimą“, – atvirai kalbėjo ji.

Kas nutiko Paris Jackson?

Medikai aiškina, kad pažeista nosies pertvara (perforuota pertvara) – tai skylė nosies kremzlėje ar kaulyje, kuris skiria šnerves. Dažniausiai tokį pažeidimą sukelia dažnas kokaino vartojimas, nes šis narkotikas sutrikdo kraujotaką ir pažeidžia nosies audinius.

Tarp simptomų – nosies sausumas, kraujavimas, švilpimas kvėpuojant, o sunkesniais atvejais – nosies deformacija ar kvėpavimo sutrikimai.

Nors kai kuriems žmonėms pakanka naudoti drėkinamuosius tepalus ar specialius protezus, rimtesni pažeidimai gali reikalauti operacijos.

Paris Jackson, kuri pastaraisiais metais aktyviai kalba apie psichikos sveikatą ir priklausomybių prevenciją, pabrėžė, kad šis įrašas – įspėjimas kitiems.

„Jei mano istorija padės nors vienam žmogui nepasirinkti to kelio, tai bus verta“, – sakė ji.

