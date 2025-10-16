Paaiškėjo, kiek pinigų paveldėjo Michaelo Jacksono dukra: suma – stulbinanti

Dar liepą 2025 m. dainininkė išreiškė susirūpinimą dėl „ypatingų išmokų“, kurias turto administracija mokėjo teisininkams už darbą, kuris nebuvo oficialiai registruotas, rašo people.com.
„Mažai kas gavo tiek naudos iš vykdytojų sprendimų kaip pati pareiškėja, kuri iš turto gavo apie 65 milijonus dolerių“, – teigiama dokumentuose. – „Ji nebūtų to gavusi, jei vykdytojai būtų vadovavęsi įprasta tvarka, taikoma panašiems atvejams 2009 m.“
Turto vykdytojai pabrėžia, kad jiems pavyko paversti giliai įsiskolinusį turtą pelningu. Ankstesnė teisėjo pastaba:
„Vykdytojai paveldėjo turtą, kuris buvo vien skolos ir įsipareigojimai, ir pavertė jį 2 mlrd. dolerių verte įvertintu turtu“.
Dukra pateikė skundą
Paris, kuriai šiuo metu 27-eri, anksčiau šiais metais pateikė skundą dėl, jos teigimu, 625 tūkst. dolerių išmokų trims advokatų kontoroms už „neužfiksuotą darbo laiką“. Ji tvirtina, kad advokatai nepateikė pagrįsto paaiškinimo, kodėl darbas nebuvo registruotas ir kodėl toks trūkumas neturėtų užkirsti kelio apmokėjimui.
Teismo dokumentuose nurodoma, kad dvi kontoros vis dėlto gavo šias išmokas, nors teismas buvo leidęs mokėti tik dalį advokatų honorarų iki galutinio patvirtinimo.
„Dar blogiau, šios išmokos iš dalies atrodo kaip prabangios dovanos jau ir taip dosniai apmokėtiems teisininkams“, – rašoma birželio 24 d. pateiktuose dokumentuose.
Spalio 9 d. vykdytojai ryžtingai atmetė Paris kaltinimus, pavadindami juos „sąmoningai klaidingais“.
„Premijos nėra mokamos be pagrindo – jos skiriamos už išskirtinius rezultatus ir pasiekimus“, – rašoma atsakymo priede. – „Be to, šios išmokos visada patvirtinamos teismo.“
Vykdytojai teigia, kad minėti teisininkai buvo esminiai siekiant reikšmingų turto finansinių laimėjimų, tarp jų – 287 mln. dolerių pelno iš akcijų pardavimo „Sony“ 2018 m.
Paris advokatai kol kas nekomentuoja situacijos
Ginčo esmė – 2010 m. teismo sprendimas, leidžiantis vykdytojams mokėti advokatams be išankstinio teismo leidimo. Paris siekia, kad šis sprendimas būtų panaikintas. Tuo tarpu vykdytojai tvirtina, kad jos pareiškimas pažeidžia Kalifornijos įstatymą, kuris saugo nuo nepagrįstų ieškinių, ribojančių teisę kreiptis į teismą.
„Žinoma, paveldėtojai, įskaitant pareiškėją, turi teisę ginčyti vykdytojų veiksmus. Tačiau tai turi būti daroma teisiškai tinkamai,“ – rašoma dokumentuose.
Vykdytojai taip pat ginasi dėl 600 tūkst. dolerių dydžio premijų, vadindami jas „nereikšmingomis“ lyginant su 290 mln. dolerių pelnu, kurį turtas uždirbo tais pačiais metais.
„Tvirtinti, kad 600 tūkst. dolerių premijos galėtų smarkiai apsunkinti 300 mln. dolerių pelną atnešusį turtą – tiesiog neverta rimto atsako,“ – pažymima jų pareiškime.
Nepaisant teisinės kovos, neginčytina viena – Paris Jackson gavo milžinišką finansinę naudą iš tėvo palikimo. 2009 m., kai Michaelas mirė, jis buvo skolingas daugiau nei 500 mln. dolerių ir turėjo 65 kreditorius.
Po jo mirties visa finansinė atsakomybė perėjo turto administracijai, o paveldėtojais tapo Paris ir jos broliai Prince bei Bigi.
Kitas teismo posėdis šioje byloje numatytas spalio 16 d., ketvirtadienį.
