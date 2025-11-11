 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išgirdus, kodėl influencerė išsiskyrė su savo vyru, negalėjo patikėti: kaltas penio dydis

2025-11-11 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 19:20

Modelis ir turinio kūrėja Haley Kalil, dar žinoma kaip Haleyy Baylee, atskleidė intymias detales apie savo skyrybas su buvusiu vyru, NFL puolimo linijos žaidėju Mattu Kalilu.

Haley Kalil ir Mat Kalil (nuotr. socialinių tinklų)

Modelis ir turinio kūrėja Haley Kalil, dar žinoma kaip Haleyy Baylee, atskleidė intymias detales apie savo skyrybas su buvusiu vyru, NFL puolimo linijos žaidėju Mattu Kalilu.

3

Bendraudama „Twitch“ platformoje su populiariu tinklaraštininku Marlonu, Haley neslėpė, kad jų santuoka žlugo dėl itin asmeniškų priežasčių.

Priežastis stebina

„Mes bandėme viską – terapeutus, gydytojus. Net nemeluoju, ieškojau įvairių sprendimų. Mano gyvenimas kartais atrodo kaip komedija, kuri rašosi pati“, – kalbėjo ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors Kalil pabrėžė, kad vis dar myli buvusį vyrą ir juos sieja draugystė, pripažino, jog santykiai tiesiog tapo nebeįmanomi.

„Aš jį myliu, bet jis dabar – mano draugas. Mes bandėme, bet tai buvo neįmanoma, nebent nori verkti“, – sakė ji, pridurdama, kad „problema buvo jo penio dydis“.

Tiesioginės transliacijos metu Haley net pasišaipė iš situacijos, teigdama, jog „jis buvo kaip dvi viena ant kitos sudėtos kokakolos skardinės, gal net trys“.

Marlon, išgirdęs šią istoriją, tai pavadino „viena iš keisčiausių ir labiausiai pribloškiančių istorijų“, kokias jam teko girdėti.

„Jis geras žmogus, bet mes buvome nesuderinami“

Nepaisant visko, Haley pabrėžė, kad jų skyrybos vyko taikiai ir be pykčio.

„Skyrybų metu mes buvome tikrai ramūs žmonės. Turėjome bendrą advokatą, o aš dar ilgai naudojau jo telefono planą“, – prisiminė modelis.

Haley taip pat pridūrė, kad Mattas yra „tikrai geras žmogus“ ir kad jis ją įkvėpė tapti geresne asmenybe.

Pagal TMZ duomenis, Haley pateikė prašymą dėl skyrybų 2022 m. gegužę, nurodydama „nesuderinamus skirtumus“.

Pora susituokė 2015 m. liepą, o jų santykiai nutrūko 2022 m. sausį – po beveik septynerių metų kartu.

Haley šiuo metu aktyviai kuria turinį socialiniuose tinkluose, dalyvauja „Twitch“ transliacijose ir mados projektuose. Nors jos prisipažinimas sukėlė didelį triukšmą, modelis pabrėžė, kad nori „tiesiog gyventi atvirai ir su humoru priimti tai, ką gyvenimas atneša“.

Lietuvaitė
Lietuvaitė
2025-11-11 19:32
Tos kiauliasnukės influencerės net šernas už bulvių maišą nedulkintų!!
