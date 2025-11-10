Žiauriai nužudyta „TikTok“ žvaigždė: viskas vyko jos šeimos akivaizdoje

Apie tai praneša mirror.co.uk.
Tiesioginė transliacija virto košmaru
Mariam, turėjusi daugiau nei 100 tūkstančių sekėjų „TikTok“ platformoje, lapkričio 6 dieną dalyvavo vietos mugėje Tonkos miestelyje. Eidama namo, ji filmavo tiesioginę transliaciją, kai ginkluoti vyrai užpuolė ir pagrobė ją viduryje kelio.
Kitą dieną ji buvo nuvežta motociklu į Tonkos nepriklausomybės aikštę, kur, pasak liudininkų, buvo viešai nušauta prieš šimtus žmonių – tarp jų ir savo šeimą.
„Mano sesuo buvo suimta ketvirtadienį džihadistų. Jie ją apkaltino tuo, kad ji perduoda informaciją Malio kariuomenei“, – AFP naujienų agentūrai sakė jos brolis.
Apkaltinta bendradarbiavimu su kariuomene
Kaip skelbia „The Free Press Journal“, džihadistai teigė, kad Mariam bendradarbiavo su Malio kariuomene, nes savo paskyroje buvo dalijusis įrašais, kuriuose palaikė šalies karius. Kai kuriuose vaizdo įrašuose mergina dėvėjo karišką uniformą ir naudojo patriotiškas antraštes, pavyzdžiui, „Vive Mali“ („Tegyvuoja Malis“).
Nepaisant to, didžioji dalis jos turinio buvo paprasti, šilti kasdienybės vaizdai – ji dalijosi maisto gaminimu, šokiais, bendravimu su bendruomene. Jos „nuoširdumas ir gerumas pavertė ją mylimu žmogumi visame miestelyje“.
Vienas šaltinis, norėjęs likti anonimu, AFP sakė:
„Mariam Cisse buvo nužudyta viešai džihadistų, kurie ją apkaltino filmavus juos kariuomenei. Tai buvo barbariškas poelgis.“
Džihadistų blokada paralyžiavo šalį
Malis nuo 2012 metų kovoja su islamistiniais kovotojais, o šiuo metu šalis išgyvena kuro blokadą, kurią sostinei Bamako paskelbė džihadistų grupuotės. Dėl to šalyje sutrikęs maisto ir kuro tiekimas, uždarytos mokyklos ir universitetai.
Afrikos Sąjungos vadovas Mahmoudas Ali Youssoufas pasmerkė smurtą, pabrėždamas, kad „padėtis Malyje blogėja itin sparčiai, o civilių gyventojų kančios – nepriimtinos“.
„Mes pasiryžę padėti Malyje ir kitoms Sahelio regiono šalims įveikti šį sunkų laikotarpį“, – sakė jis sekmadienį.
