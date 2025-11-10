 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žiauriai nužudyta „TikTok“ žvaigždė: viskas vyko jos šeimos akivaizdoje

2025-11-10 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 18:45

Socialinius tinklus sukrėtė žiauri žinia iš Malyje esančio Timbuktu regiono – 22 metų „TikTok“ žvaigždė Mariam Cisse buvo pagrobta ir nužudyta įtariamų džihadistų tuo metu, kai transliavo tiesioginį vaizdo įrašą savo sekėjams.

TikTok, žvakė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Socialinius tinklus sukrėtė žiauri žinia iš Malyje esančio Timbuktu regiono – 22 metų „TikTok“ žvaigždė Mariam Cisse buvo pagrobta ir nužudyta įtariamų džihadistų tuo metu, kai transliavo tiesioginį vaizdo įrašą savo sekėjams.

REKLAMA
0

Apie tai praneša mirror.co.uk.

Tiesioginė transliacija virto košmaru

Mariam, turėjusi daugiau nei 100 tūkstančių sekėjų „TikTok“ platformoje, lapkričio 6 dieną dalyvavo vietos mugėje Tonkos miestelyje. Eidama namo, ji filmavo tiesioginę transliaciją, kai ginkluoti vyrai užpuolė ir pagrobė ją viduryje kelio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitą dieną ji buvo nuvežta motociklu į Tonkos nepriklausomybės aikštę, kur, pasak liudininkų, buvo viešai nušauta prieš šimtus žmonių – tarp jų ir savo šeimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano sesuo buvo suimta ketvirtadienį džihadistų. Jie ją apkaltino tuo, kad ji perduoda informaciją Malio kariuomenei“, – AFP naujienų agentūrai sakė jos brolis.

REKLAMA

Apkaltinta bendradarbiavimu su kariuomene

Kaip skelbia „The Free Press Journal“, džihadistai teigė, kad Mariam bendradarbiavo su Malio kariuomene, nes savo paskyroje buvo dalijusis įrašais, kuriuose palaikė šalies karius. Kai kuriuose vaizdo įrašuose mergina dėvėjo karišką uniformą ir naudojo patriotiškas antraštes, pavyzdžiui, „Vive Mali“ („Tegyvuoja Malis“).

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant to, didžioji dalis jos turinio buvo paprasti, šilti kasdienybės vaizdai – ji dalijosi maisto gaminimu, šokiais, bendravimu su bendruomene. Jos „nuoširdumas ir gerumas pavertė ją mylimu žmogumi visame miestelyje“.

Vienas šaltinis, norėjęs likti anonimu, AFP sakė:

„Mariam Cisse buvo nužudyta viešai džihadistų, kurie ją apkaltino filmavus juos kariuomenei. Tai buvo barbariškas poelgis.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Džihadistų blokada paralyžiavo šalį

Malis nuo 2012 metų kovoja su islamistiniais kovotojais, o šiuo metu šalis išgyvena kuro blokadą, kurią sostinei Bamako paskelbė džihadistų grupuotės. Dėl to šalyje sutrikęs maisto ir kuro tiekimas, uždarytos mokyklos ir universitetai.

Afrikos Sąjungos vadovas Mahmoudas Ali Youssoufas pasmerkė smurtą, pabrėždamas, kad „padėtis Malyje blogėja itin sparčiai, o civilių gyventojų kančios – nepriimtinos“.

„Mes pasiryžę padėti Malyje ir kitoms Sahelio regiono šalims įveikti šį sunkų laikotarpį“, – sakė jis sekmadienį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų